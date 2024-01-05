В Вильнюс пришла метель, водителей просят соблюдать осторожность

 
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Дорожные службы предупреждают о тяжелых условиях на дорогах по всей Литве. После обеда метель пришла в Вильнюс.

Движение на дорогах осложнено сильным снегом. На большинстве дорог образовались колеи, покрытие дорог мокрое или с накатанным снегом, во многих местах толщина снежного покрова – до 10 см.

В Вильнюсе после обеда началась метель.

"При таком сильном снегопаде видимость ограничена, поэтому условия на дорогах сложные, будьте внимательны, избегайте резких маневров, выбирайте безопасную скорость.

Сейчас в столице работает техника - она чистит дороги и посыпает их солью", – информирует компания Grinda.

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