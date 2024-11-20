В Вильнюс прибудет легендарный рождественский караван: задержится всего на несколько часов

„Вильнюсцев и гостей города мы приглашаем не только поприветствовать караван, но и осмотреть его изнутри, ознакомиться с его внутренним миром. На территории каравана можно наслаждаться напитками, встретиться с Дедом Морозом, выслать рождественское письмо“, – сказала Лиис Лепик, представитель Coca-Cola в странах Балтии.