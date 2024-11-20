2024.11.20 16:40

В Вильнюс прибудет легендарный рождественский караван: задержится всего на несколько часов

 
ru.DELFI.lt
Coca-Cola Kalėdų karavanas atvyksta į Vilnių
Coca-Cola Kalėdų karavanas atvyksta į Vilnių
ФОТО: Bendrovės archyvas

В этом году магия Рождества блеснет еще раньше, поскольку в Литву прибудет легендарный караван Coca-Cola! Этот символ Рождества, известный во всем мире, 14 декабря на Кафедральной площади столицы пригласит поделиться духом Рождества и окунуться в мир развлечений.

„Вильнюсцев и гостей города мы приглашаем не только поприветствовать караван, но и осмотреть его изнутри, ознакомиться с его внутренним миром. На территории каравана можно наслаждаться напитками, встретиться с Дедом Морозом, выслать рождественское письмо“, – сказала Лиис Лепик, представитель Coca-Cola в странах Балтии.

Coca-Cola Kalėdų karavanas atvyksta į Vilnių

Караван едет из Варшавы в Таллин. В Вильнюсе он пробудет с 16 до 20 ч. 14 декабря.

Внутри каравана посетителей ждет инсталляция из бутылок лимонада, зеркальная комната, праздничная почта, интерактивные игры и много других развлечений.

Coca-Cola Kalėdų karavanas atvyksta į Vilnių

Этот караван - настоящий символ зимних праздников, известный во всем мире.

Он посещает разные страны, побуждая людей делиться добром и делать добрые дела.

В этом году караван сотрудничает с „Продовольственным банком“, которому можно пожертвовать деньги с помощью специального приложения. Пожертвования будут собирать и во время визита каравана в Вильнюс.

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