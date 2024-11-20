В Вильнюс прибудет легендарный рождественский караван: задержится всего на несколько часов

„Вильнюсцев и гостей города мы приглашаем не только поприветствовать караван, но и осмотреть его изнутри, ознакомиться с его внутренним миром. На территории каравана можно наслаждаться напитками, встретиться с Дедом Морозом, выслать рождественское письмо“, – сказала Лиис Лепик, представитель Coca-Cola в странах Балтии.
Караван едет из Варшавы в Таллин. В Вильнюсе он пробудет с 16 до 20 ч. 14 декабря.
Внутри каравана посетителей ждет инсталляция из бутылок лимонада, зеркальная комната, праздничная почта, интерактивные игры и много других развлечений.
Этот караван - настоящий символ зимних праздников, известный во всем мире.
Он посещает разные страны, побуждая людей делиться добром и делать добрые дела.
В этом году караван сотрудничает с „Продовольственным банком“, которому можно пожертвовать деньги с помощью специального приложения. Пожертвования будут собирать и во время визита каравана в Вильнюс.