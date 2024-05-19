В Веркяйском парке в Вильнюсе археологи обнаружили захоронения XIII-XIV веков

Захоронение этого периода было обнаружено в 2008 году, но для того, чтобы более точно определить границы захоронения и его датировку, весной этого года археологические исследования были расширены. Археологические исследования проводились под руководством археолога Робертаса Жуковскиса по заказу Дирекции Павильнисского и Веркяйского регионального парка. Находки будут сохранены и отреставрированы в Реставрационном центре Литовского национального музея.
Веркяйская усадьба расположена на окраине Вильнюса, одним краем усадьба упирается в реку Нерис, а другим - в Ерузале, Науеи Веркяй и Веркяйский лес. Ансамбль Веркяйской усадьбы состоит из множества сохранившихся зданий и мелких архитектурных деталей. В конце XVIII века на территории усадьбы был разбит парк, состоявший из двух частей - нижней и верхней. Нижний парк не сохранился.