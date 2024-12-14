В Варене и Меркине зажгли огни на рождественских елках: оценка неоднозначная

Рождественская мода в Литве меняется – на смену металлическим конструкциям с еловым лапником пришли живые елки. Варена никогда не изменяла старой традиции и всегда наряжала живую елку.
В этом году елку городу подарил фермер Казис Сукацкас из деревни Паночай. За елку на церемонии зажжения огней Сукацкасу вручили маленькую елочку в горшке.
Перед зажжением огней состоялась ярмарка ремесленников и концерт.
Праздник увенчали фейерверки.
Классическая елка в Варене никакой критики не вызвала, зато елка, установленная в Меркине вызвала небольшой переполох.
„Надо предупредить работников коммунального хозяйства, чтобы они утром не разобрали эту свалку, не подумали, что это куча мусора“, – сказал архитектор из Вильнюса Артурас Имбрасас.
„Отлично использованы символы этнокультуры в сочетании с современностью, сильно и эмоционально! Спасибо, за соблюдение традиций“, – оценил елку экс-депутат Робертас Шаркницкас.
Сам Черняускас сказал, что создавал композицию неделю и за это время выслушал немало мнений.
„Украшение елки посреди города - дело непростое. Это спектакль с массой мнений и комментариев. Я не могу жаловаться, но, думаю, я не единственный художник, которому сложно слышать комментарии в адрес незаконченного творения, поэтому даже не начав работу, я уже пожалел, что взялся за нее, вызов был непростой. Правда, меня все время утешала мысль – результат будет отличным! И вот – над елками взмыла корона, это елка с посвящением Чюрлёнису, в следующем году ждет его 150-летний юбилей“, – сказал Черняускас.
Он сказал, что бюджет города был минимальный, а елка сделана из ненужного учреждениям имущества.
„Даже корона сделана из каких-то списанных материалов. Мы купили какое-то количество болтов, краску, а от слухов о каком-то космическом бюджете уши завяли, хотя все это элементарная эстетическая композиция и немного усилий“, – заметил художник.