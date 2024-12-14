2024.12.14 07:07

В Варене и Меркине зажгли огни на рождественских елках: оценка неоднозначная

 
Merkinės eglės įžiebimas
Merkinės eglės įžiebimas
ФОТО: Romas Sadauskas-Kvietkevičius | Delfi

13 декабря вечером в Варене были зажжены огни на главной городской елке. Для Меркине елку создал художник Альгимантас-Рокас Черняускас.

Рождественская мода в Литве меняется – на смену металлическим конструкциям с еловым лапником пришли живые елки. Варена никогда не изменяла старой традиции и всегда наряжала живую елку.

В этом году елку городу подарил фермер Казис Сукацкас из деревни Паночай. За елку на церемонии зажжения огней Сукацкасу вручили маленькую елочку в горшке.

Перед зажжением огней состоялась ярмарка ремесленников и концерт.

Праздник увенчали фейерверки.

Классическая елка в Варене никакой критики не вызвала, зато елка, установленная в Меркине вызвала небольшой переполох.

„Надо предупредить работников коммунального хозяйства, чтобы они утром не разобрали эту свалку, не подумали, что это куча мусора“, – сказал архитектор из Вильнюса Артурас Имбрасас.

„Отлично использованы символы этнокультуры в сочетании с современностью, сильно и эмоционально! Спасибо, за соблюдение традиций“, – оценил елку экс-депутат Робертас Шаркницкас.

Сам Черняускас сказал, что создавал композицию неделю и за это время выслушал немало мнений.

„Украшение елки посреди города - дело непростое. Это спектакль с массой мнений и комментариев. Я не могу жаловаться, но, думаю, я не единственный художник, которому сложно слышать комментарии в адрес незаконченного творения, поэтому даже не начав работу, я уже пожалел, что взялся за нее, вызов был непростой. Правда, меня все время утешала мысль – результат будет отличным! И вот – над елками взмыла корона, это елка с посвящением Чюрлёнису, в следующем году ждет его 150-летний юбилей“, – сказал Черняускас.

Он сказал, что бюджет города был минимальный, а елка сделана из ненужного учреждениям имущества.

„Даже корона сделана из каких-то списанных материалов. Мы купили какое-то количество болтов, краску, а от слухов о каком-то космическом бюджете уши завяли, хотя все это элементарная эстетическая композиция и немного усилий“, – заметил художник.

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