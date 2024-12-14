В Варене и Меркине зажгли огни на рождественских елках: оценка неоднозначная

„Украшение елки посреди города - дело непростое. Это спектакль с массой мнений и комментариев. Я не могу жаловаться, но, думаю, я не единственный художник, которому сложно слышать комментарии в адрес незаконченного творения, поэтому даже не начав работу, я уже пожалел, что взялся за нее, вызов был непростой. Правда, меня все время утешала мысль – результат будет отличным! И вот – над елками взмыла корона, это елка с посвящением Чюрлёнису, в следующем году ждет его 150-летний юбилей“, – сказал Черняускас.