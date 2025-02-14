В Варене – дважды зафиксирована самая низкая температура: климатолог объяснил причину

Напомним, что в ночь на среду и на четверг была зафиксирована самая низкая температура зимой 2024-2025 гг. В ночь на среду в Варене было -14,6°C, а на четверг – -16,7°C.

„Если такое явление повторяется, значит, там сложились соответствующие условия. Что касается Варены, тут важно географическое положение. Юго-восточная Литва удалена от моря. Чем дальше от моря, тем ниже бывает температура. Как нам известно, Варена находится довольно далеко от моря.

Второй момент - микроклимат. В Варене распространены песчаные почвы, они способствуют понижению температуры. Весной там тоже часто фиксируют заморозки. Они бывают сильнее“, – сказал Валюкас.

Он прибавил, что на температуру влияет и облачность.