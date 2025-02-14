В Варене – дважды зафиксирована самая низкая температура: климатолог объяснил причину

Напомним, что в ночь на среду и на четверг была зафиксирована самая низкая температура зимой 2024-2025 гг. В ночь на среду в Варене было -14,6°C, а на четверг – -16,7°C.
„Если такое явление повторяется, значит, там сложились соответствующие условия. Что касается Варены, тут важно географическое положение. Юго-восточная Литва удалена от моря. Чем дальше от моря, тем ниже бывает температура. Как нам известно, Варена находится довольно далеко от моря.
Второй момент - микроклимат. В Варене распространены песчаные почвы, они способствуют понижению температуры. Весной там тоже часто фиксируют заморозки. Они бывают сильнее“, – сказал Валюкас.
Он прибавил, что на температуру влияет и облачность.
„Если облачность небольшая, то и температура ниже. Однако особенно Варена выделяется микроклиматом. Иными словами, преобладающим типом почвы и удаленностью от моря“, – сказал климатолог.
На следующей неделе снова обещают сильные морозы.
На вопрос, когда человек чувствует более низкую температуру, чем есть на самом деле, он сказал: „Ветер должен быть сильнее 2,5 м/с. Тогда кажется, что температура ниже. Если ветер очень сильный, температура кажется очень низкой“.