В Ужупской Республике появилась ее конституция на прусском языке

Мазиляускас сказал: „Это знак благодарности и памяти о тех, ради кого мы еще существуем и можем творить. Мы пруссы, отрицая миф об уничтожении народа, – своим участием, духом и телом, языком и широкомасштабной культурной деятельностью свидетельствуем, что Пруссия – Жива!“. Поскольку сейчас Прусская земля временно оккупирована и у нас нет возможность иметь современную республику - приглашаем вас, литовцев и латышей, которые духовно близки пруссам, и всех уважаемых гостей приехать на торжественную церемонию открытия конституции Ужупской Республики на прусском языке“.
Конституцию с литовского на прусский перевели члены Литовской общины пруссов под руководством Глаббия Никтория, который говорит на прусском языке. 20 сентября была открыта 44 доска с текстом конституции УР.
После церемонии около ужупского Ангела состоялся концерт.
Почему конституция была открыта 20 сентября? 20 сентября 1260 г. началось Великое восстание пруссов под руководством Геркуса Мантаса (сопротивление Тевтонскому ордену).
В 1998 г. Ужупская Республика объявила о независимости. 5 июля 2005 г. на стене ул. Паупё появилась конституция на литовском и английском языках.