В Ужуписе появится новое общественное пространство

Обустраиваемая территория граничит с участками ул. Кривю, 8А, ул. Кривю, 10, улицей Кривю и государственным культурным заповедником Вильнюсских замков. В настоящее время место совершенно непригодно для посещения и отдыха жителей.

Задание для проектировщиков было подготовлено совместно с жителями – первое заседание состоялось в мае. На втором заседании 12 сентября обсуждены уже подготовленные проектные предложения. После оценки мнения жильцов проектные предложения переданы на утверждение специалистам Вильнюсского городского самоуправления, согласно которому будет подготовлено техническое задание, целью которого является получение документа, разрешающего строительство.

В общественном пространстве запланирована пешеходная дорожка на гору Альтана. Вдоль дорожки планируется посадить семь клёнов и три канадских кипариса, а также многолетние цветы. Здесь будет высажено около 150 кустарников.

На участке растут шесть деревьев: пять клёнов ясеневых и клён обыкновенный. По мнению арбористов, клены ясеневые находятся в неудовлетворительном и плохом состоянии и не имеют перспектив дальнейшего роста. Их предлагается удалить. Предлагается обрезать растущий на участке клен.

Контейнеры для муниципальных отходов в этом районе будут обустраиваться отдельным проектом, на строительство которого выдано разрешение.