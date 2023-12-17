В Утянском районе новые предупредительные сирены

Как сообщает самоуправление Утянского района, новые сирены будут установлены на территориях, попадающих в зону действия расширенного планирования аварийно-защитных мероприятий атомной электростанции Республики Беларусь - до 100 километров.

После реализации проекта 6 новых сирен будут оборудованы в городе Утяне, а также в населенных пунктах Даугайляй, Вижуонос, Куктишкяй и в селах Пачкенай и Анталге.

Четыре старые сирены будут модернизированы в городках Салдутишкис, Судейкяй, Таурагнай и Лялюнай.

В настоящее время на территории Утянского районного самоуправления установлены 12 сирен, которые предупреждают 19 160 жителей, 17 600 жителей города Утяны и 1 560 сельских жителей.

Предполагается, что после использования новых сирен осведомленность населения увеличится до 60%. В настоящее время она составляет 48 %.