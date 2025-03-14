В Украине украдены и уничтожены тысячи объектов культурного наследия: как сохранить оставшееся

В Мариуполе был уничтожен драматический театр - единственное здание в городе, у которого был статус архитектурного объекта национального значения. Он стал братской могилой прятавшихся там примерно 600 украинцев. Уничтожение театра в первые месяцы вторжения стало напоминанием о том, что война не только губит жизни мирного населения, но и уничтожает ценности культуры, а также культурную память.
Есть и другие подобные примеры. 11 марта 2022 г. россияне разбомбили здание Черниговского музея украинских древностей, в котором находилась Черниговская региональная детская больница и областная библиотека для юношества, это здание уцелело в 1918/19 гг. во время обстрела большевиков и во время Второй мировой войны.
В мае и в июне того же года ракетами обстреляли и уничтожили отстроенный несколько лет назад храм в женском скиту в честь иконы Божией Матери „Всех скорбящих Радость Святогорской лавры. Эти постройки входили в список исторического и архитектурного наследия.
С землей сровняли находившуюся на правом берегу Северского Донца Святогорскую Успенскую Лавру – редкий объект культурного наследия Украины.
Такая же участь постигла мариупольский собор Петра Могилы – единственный в мире с самой длинной ручной росписью в украинском национальном стиле, он был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Был уничтожен и Шаровский замок. Усадьба сахарного магната Леопольда Кёнига - белокаменная постройка конца XIX века. Ее обстреляли из танков и сожгли.
В Украине уничтожены тысячи объектов культуры
Директор Литовского национального художественного музея Арунас Гелунас убежден, что Россия хочет стереть с лица земли не только самих украинцев, но и историческую память. „Потери огромны. Конечно, в основном мы говорим о Восточной Украине, о радикальном уничтожении наследия крымских татар, о Херсоне, Мелитополе, Донецке, других местах. В Восточной Украине уничтожено больше всего наследия, уничтожены музеи, по статистике - 67. Или уничтожены и разрушены, либо разграблены“, – сказал он.
Согласно собранной ЮНЕСКО информации, до сих пор больше всего ущерба нанесли Донецкой области (уничтожено и повреждено 132 объекта), Харьковской (76), Одесской (57), Луганской (47) областям, однако около 50 объектов культурного наследия уничтожено и в Киеве. Это уже проверенные и задокументированные факты, однако, по данным Министерства культуры Украины, потери могут быть в несколько раз больше.
По данным на февраль этого года, россияне повредили или уничтожили 1333 объекта и 2185 культурных учреждения. Из последних 20% были полностью уничтожены, в основном это центы культуры городов и сел (уничтожено и повреждено 1056), библиотеки (784), художественно-образовательные учреждения (166) и музеи и галереи (120).
Что не уничтожено, то разграблено
В результате атак страдают не только объекты недвижимости, но и музейные коллекции, работники учреждений культуры. В августе прошлого года после ракетной атаки сгорел построенный в XIX в. Гуляйпольский краеведческий музей со всей коллекцией из 18 000 экспонатов. Гелунас заметил, что русские грабят то, что не было уничтожено.
Например, перед тем, как в ноябре 2022 г. украинцы освободили Херсон, российские военные разграбили Херсонский художественный музей, Херсонский региональный музей и национальный архив региона. Украинцы убеждены, что эти экспонаты сейчас находятся в Симферополе в Центральном музее Тавриды. В отношении директора этого музея Андрея Витальевича Мальгина ЕС и Швейцария в 2024 году ввели санкции. Специалисты, связанных с Россией культурных учреждений и музеев, обвиняются в том, что именно они играют главную роль во время разграбления Украины.
Россия позаботилась и о юридической стороне, чтобы после войны не пришлось возвращать похищенное. В 2023 г. Кремль изменил законы, касающиеся музеев, чтобы интегрировать украинские музеи в сеть российских музеев. Таким образом был узаконен грабеж и у украинцев нет возможности вернуть украденное.
„Только их Херсонского музея на грузовиках в Россию вывезли 15 000 экспонатов. Очень часто музейных работников, руководителей музеев пытают и убивают за то, что они не хотят показывать тайники. Об этом в СМИ не пишут, больше говорят об атаках против мирного населения, о гибнущих на поле боя, Но культурные потери огромны. У ЮНЕСКО есть метод наблюдения, есть специалисты, которые ведут наблюдение. Я думаю, что реальные масштабы потерь нам сейчас неизвестны, но из того, что удается найти в интернете – жуткие фотографии театров с обвалившимися крышами, церквей, уничтоженных алтарей, похищенных музейных коллекций.
Это уничтожение памяти, чтобы ты не вспомнил, – сказал Гелунас и провел параллели с историей Литвы, когда в стране хозяйничала Царская Россия, – как поступали с литовскими поместьями, которые процветали, в которых было много культурных ценностей. KąЧто мы сегодня видим, когда едем по Литве – или пусто, или заброшено, или если реконструировано, то нет аутентичных интерьеров и ценностей. Лишь в редких случаях в литовских поместьях воссозданы, скажем так, с долей импровизации, интерьеры, как в Великокняжеском дворце. Не воссоздали те произведения, которые были там в XVIII, XVII в. или раньше, но покупали аналоги у антикваров, из коллекций, чтобы хоть как-то показать, что там могло быть. Когда тебя уничтожают, ты путем аналогий, похожие примеры пытаешься воссоздать“.
В интервью ежемесячному международному журналу Ассоциации искусства Museums Journal председатель украинского отделения Международного совета музеев (ICOM) Анастасия Чередниченко заметила, что русские зарятся на историю Украины, это выражено в масштабном грабеже:
„На самом деле мы расцениваем это как геноцид, это один из элементов геноцида – сначала люди, потом культура. Россиянам нужны эти коллекции, они хотят доказать, что это их история. Они не только похищают музейные экспонаты, но и присваивают историю Украины. Россия стирает историю и память украинцев и нации, проживавших в Украине народов. Она хочет доказать, что это ее территория, что здесь никогда не было Украины“.
Противостояние кремлевской политике обесчеловечивания
Согласно подсчетам, с начала войны украинская сфера туризма и культуры понесла убытки на сумму около 18,5 млрд. евро, однако некоторые объекты сложно оценить в денежном эквиваленте, поскольку они утеряны навсегда. Однако украинцы всеми силами стараются противостоять попыткам России присвоить себе и похоронить украинскую культурную память и самосознание. Одну из таких попытку вспоминает Гелунас, который побывал в Украине:
„Я помню самый радикальный, какой только могу представить, пример, когда мы с Тарасом Возняком директором Львовской национальной галереи им. Б. Г. Возницкого снимались в литовском документальном фильме во время войны о дружбе украинских и литовских музеев, о сотрудничестве и поддержке. Один эпизод снимали у реновированной православной церквушки. Она маленькая деревянная, кстати, наследие ЮНЕСКО. Стоим мы у этой церквушки, я говорю, Тарас, вы во время войны реновируете церкви? Он говорит, это как раз то, чего Путин не хочет, чтобы мы делали. Путин хочет, чтобы мы перестали жить, перестали заботиться о благородных делах – только кусок хлеба, крыша над головой, тепло, только базовые нужды, как у животных. Когда тебе важно только выжить, ты оказываешься на уровне зверя.
Но для человека важна культура, и другие вещи, религия. Его самосознание, память, вера. И сказал, мы в военное время реновируем эту церквушку и наши замки, связанные с историей ВКЛ, чтобы не потерять человеческий облик. А русские хотят, чтобы мы перестали это делать – перестали быть людьми. Этот пример для меня был таким ярким, во время войны важно оставаться людьми, как они охраняют памятники - с помощью металлических каркасов, камуфляжа, чтобы сохранить эту память, культурное самосознание для тех, кто после войны придет им на смену“.
Попытки сохранения наследия: от цифровизации до печати на шелке
Украинцы предпринимают самые разные меры для того, чтобы сохранить уничтожаемое наследие в памяти самих украинцев и всего мира. С началом войны Украинский институт запустил проект „Открытки из Украины“. Цель кампании – рассказать о вреде украинской культуре, который был нанесен в результате бомбардировок и обстрелов российскими. Всего будет выпущено 100 открыток. Открытки будут выпущены на украинском и английском языке, каждая будет рассказывать историю конкретного памятника.
„С начала вторжения в Украину российские военные каждый день уничтожают наши исторические, архитектурные и археологические памятники. Российские военные цинично и безжалостно обстреливают музеи, мемориалы, здания университетов, кинотеатров, пускают ракеты в храмы, соборы, телебашни и памятники. Россия не только уничтожает украинские города и села, но и систематически уничтожает тысячелетнее культурное наследие Украины“, – сказано на сайте с уже готовыми открытками 80-ти уничтоженных или сильно поврежденных объектов. На одной половине открытки изображен объект до войны, на другой - после атаки. Если выбрать конкретное здание, можно получить краткую информацию об объекте.
Еще один способ сохранения наследия – цифровизация. Правда, как отметил Гелунас – и этот способ не совершенен: „У тебя останется хотя бы цифровой архив. Как в старые времена аналоговая фотография, быть может, могла сохранить какой-то архив памяти. Конечно, это не то же самое. Цифровой Чюрлёнис - не настоящий Чюрлёнис, ты не ощутишь прикосновения гения к холсту (...) – это не то же самое. Но это определенный компромисс, чтобы не потерять память о том, чем ты когда-то был“.
В Украине уже два года действует инициатива цифровизации наследия (UHDDI), ее цель - сохранение наследия. Международный проект осуществляет группа гражданского общества Arhaїс и компания CyArk, которая первая в стране стала применять технологию 3D для сохранения культурных ценностей. Сейчас компания проводит курсы и предоставляет оборудование 3D, методические ресурсы трем украинским ведомствам – Одесскому государственному археологическому музею, Институту археологии НАН Украины и Киевскому университету имени Тараса Шевченко.
Киевский университет имени Тараса Шевченко - один из крупнейших университетских археологических музеев Украины. В нем хранится больше 30 000 экспонатов, включая уникальные находки со стоянка верхнего палеолита в с. Межирич, антропоморфические скульптуры Трипольской культуры, античные артефакты, вещи древних славян и материалы, которые Центр подводной археологии достал из потерпевших крушение судов.
Цифровизация этих коллекций гарантирует, что в мирное и военное время информация о хранимых артефактах сохранится для будущих поколений, кроме того, цифровые копии помогают заниматься исследованиями. Цифровизация проводится с помощью технологии фотометрии. Создают трехмерные модели объектов культурного наследия, их хранят в цифровых архивах и используют для реставрации, создания виртуальных музеев и в целях образования.
Украинцы находят и невероятные методы сохранения культуры хотя бы в памяти людей. Например, модный бренд Oliz создал коллекцию шелковых платков и одежды с изображением похищенных культурных объектов. Деньги, полученные от продажи продукции, идут на восстановление страны. На каждом предмете отпечатаны точные копии уничтоженных и украденных культурных ценностей.
В коллекции доминируют репродукции работ похищенных из Херсонского музея, но есть и работы известного народного художника ХХ века Полины Райко. Посвященный ей музей был уничтожен в 2023 г. вместе с большей частью ее работ. На некоторых платках сохранены уничтоженные здания, например, в 2014 г., когда Россия аннексировала Крым в парк развлечений превратили и уничтожили античный город Херсонес и его хора, который в 2023 году был внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Решение США остановить помощь USAID привело к новым вызовам
Украинские работники сферы искусства и культуры переживают нелегкие времена. Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование действующих по всему миру программ Агентства США по международному развитию (USAID) означает, что на подобные инициативы не хватит денег. Портал Art Newspaper сообщал, что на деньги США финансировали восстановление архитектурных памятников в Харькове. Опрос показал, что после приостановки финансирования сектору культуры не хватает около 2,8 млн. евро.
Предполагается, что страна столкнется с проблемами, когда после войны будет восстанавливать коллекции разграбленных музеев, поэтому украинцы стараются узаконить механизмы, которые помогут решать вопросы защиты ценностей культуры и связанные с кражами вопросы. По этой причине 25 февраля Верховная Рада Украины ратифицировала Никоссийскую конвенцию Совета Европы, которая должна сильно повлиять на законодательство по вопросам охраны культурного наследия.
Уголовная ответственность предполагается за покупку, продажу, размещение на рынке, ввоз, вывоз и так далее. В конвенции есть основание и для экстрадиции и международной юридической помощи, чтобы было легче вернуть украденные ценности. Украина стала восьмой страной, которая ратифицировала конвенцию и первой страной, которая сделала это во время войны.
Важная роль Литвы
Литва, по словам Гелунаса, также помогает украинцам сохранять ценности: „С первых дней не было никаких сомнений. Был лишь вопрос, ем мы можем помочь украинским коллегам, в начале было сложно. Поэтому мы частным образом собирали деньги и покупали огнетушители и средства для упаковки. Через полгода, может, больше, появилась возможность эвакуации ценностей, чтобы защитить их в наших хранилищах, что мы и сделали в начале 2023 года. Около 800 объектов привезены из Киева, Одессы, Львова, они и сейчас у нас. Слава Богу, их не похитят, на них не падают бомбы“.
Музеи Национального музея искусств также откликнулись на просьбы украинцев воздержаться от публичной демонстрации работ российских авторов, чтобы выразить солидарность с Украиной. По словам Гелунаса, и до войны особых точек соприкосновения с российскими музеями и авторами не было. „Возможно, из-за некоторой боязни, из-за опыта советского периода, манипуляций мягкой силой“, – отметил он.
Правда, посетители Национальной художественной галереи иногда обращают внимание на то, что в одном из залов есть пример сталинского искусства – картина Александра Лактионова „Письмо с фронта“. Гелунас объяснил, почему было решено показывать эту работу: „Это сделано в воспитательных целях и в целях превенции пропаганды, чтобы показать механизмы действия сталинизма и мягкой силы России в принципе, эта работа с 2019 года никогда не была удалена. Вот вам работа российского автора сталинского периода, которая весит все время, пока идет война в Украине, она служит деконструкции сталинского искусства и радикального соцреализма“.
По словам Гелунаса, эта работа отлично демонстрирует работу советской пропаганды, цель которой – отключить критическое мышление: „Ты отдаешься эмоции. На картине солнце, симпатичные люди, мальчик, который читает письмо брата или отца с фронта. Идет манипулирование эмоциями, отключается критическое мышление, историческая память, осознание контекста“.
С такой же целью – образования людей и воспитания критического мышления, использовалась и коллекция известного джаз-музыканта Владимира Тарасова, который родился в Архангельске, но с 1967 года живет в Вильнюсе (он является гражданином Литвы). Коллекцию Литовский национальный музей получил в дар в 2020 г.
Процесс в Украине похожи на то, что Литва пережила ранее
Можно найти немало параллелей между тем, что происходит в Украине сейчас, с тем, что было в Литве во время оккупации. Гелунас заметил, что литовская культура и культурная память - как разрозненная мозаика, созданная из множества мелких деталей, эксперты и специалисты пытаются собрать ее в целое:
„Мы покупали много работ Пранаса Гайлюса; сейчас Юргиса Микшявичюса семья подарила огромную коллекцию работ; возможно, в этом году приедет большая коллекция Нийоле Шивицкас из Колумбии; много работ Александры Кашубене… Имя Александры Фледжинскайте-Кашубене – Кашубы я услышал недавно. Сейчас я думаю, что это – одна из великих личностей, сродни Йокасу , я иногда шучу, что это – женский вариант Чюрлёниса. Это кусочки мозаики, которые возвращаются, и я, к примеру, очень горжусь тем, что являюсь соотечественником Александры Кашубы, творец такого масштаба, это интересный мыслитель и педагог.
Мне очень приятно, что родом из Литвы Грейм и Витаутас Каволис, и многие другие известные люди, о которых до определенного момента в советской Литве я не знал. Я могу сказать, что в советской Литве прошли 22 года моей жизни – это достаточно много, за эти годы были лишь небольшие фрагменты, намеки, маленькие факты о той настоящей Литве. Поэтому, наверное, представление всей культурной конструкции, ее видение действует как мотивация… Этот как твоя вторая кровь, которая циркулирует по жилам и делает тебя тем, кто ты есть“.
Источники
apnews.com. AP Methodology: Calculating Mariupol theater airstrike dead. 2022.05.04
ui.org.ua. Chernihiv Library for Youth
mcsc.gov.ua. 1333 пам’ятки культурної спадщини та 2185 об’єктів культурної інфраструктури постраждали в Україні через російську агресію станом на кінець січня 2025 року. 2025.02.01
unesco.org. Damaged cultural sites in Ukraine verified by UNESCO. 2025.02.19
ui.org.ua. Postcards from Ukraine
archaic.com.ua. Ukrainian Heritage Digitization and Dissemination Initiative
oliz.com.ua. Oliz коллекция „Украденное искусство“
theartnewspaper.com. Reeling from wholesale slashing of US aid, Ukraine’s cultural and heritage sector considers its future. 2025.02.14
pravda.com.ua. Ukrainian parliament ratifies Nicosia Convention to protect cultural heritage. 2025.02.26
Беседа с директором Литовского национального художественного музея Арунасом Гелунасом. 10 февраля 2025 г.