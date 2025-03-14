В Украине украдены и уничтожены тысячи объектов культурного наследия: как сохранить оставшееся

Это уничтожение памяти, чтобы ты не вспомнил, – сказал Гелунас и провел параллели с историей Литвы, когда в стране хозяйничала Царская Россия, – как поступали с литовскими поместьями, которые процветали, в которых было много культурных ценностей. KąЧто мы сегодня видим, когда едем по Литве – или пусто, или заброшено, или если реконструировано, то нет аутентичных интерьеров и ценностей. Лишь в редких случаях в литовских поместьях воссозданы, скажем так, с долей импровизации, интерьеры, как в Великокняжеском дворце. Не воссоздали те произведения, которые были там в XVIII, XVII в. или раньше, но покупали аналоги у антикваров, из коллекций, чтобы хоть как-то показать, что там могло быть. Когда тебя уничтожают, ты путем аналогий, похожие примеры пытаешься воссоздать“.