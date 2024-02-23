В Украине погиб служивший в ВСУ доброволец из Литвы

Его смерть 15min.lt подтвердил Сигитас Маляускас, руководитель инструкторской миссии в Украине "Змеиный остров".

Эту новость Elta подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.



"От имени Системы национальной обороны выражаю соболезнования семье и родственникам солдата", - сказал Elta А. Анушаускас.



"По нашим сведениям, это был солдат-доброволец, который, как и другие добровольцы, подписал контракт с Вооруженными Силами Украины", - сказал он.



О смерти литовца проинформированы как его родственники, так и посольство Литвы в Киеве.

Министр утверждает, что система национальной обороны Литвы, в свою очередь, окажет необходимую помощь семье погибшего, связанную с похоронами солдата.