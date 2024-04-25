В Тускуленском мемориальном комплексе почтут память жертв геноцида в Руанде

Как сообщил Музей оккупаций и борьбы за свободу, в начале мероприятия будут зажжены свечи и объявлена минута молчания в память жертв геноцида.
С речами выступят руководитель группы международных отношений Министерства иностранных дел д-р Арунас Бубнис, посол Витаутас Пинкус и генеральный директор Центра исследования геноцида и сопротивления Литвы.
После их выступлений участникам будет показан короткометражный документальный фильм "Руанда: от отчаяния к надежде", а руандиец Кресент Джуру, обучающийся в Литве, прочтет стихи.
В мероприятии планируют принять участие послы или представители посольств Израиля, Франции, Италии, Японии, Индии, Канады, Польши, США, Армении, Сакартвело, Казахстана, Украины, Румынии, Молдовы, Голландии, Швеции, Ирландии, Хорватии, Дании, а также официальные лица НАТО.