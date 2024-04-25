2024.04.25 12:13

В Тускуленском мемориальном комплексе почтут память жертв геноцида в Руанде

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Tuskulenų rimties parko memorialinis kompleksas (Arūno Šilerio nuotr.)
Tuskulenų rimties parko memorialinis kompleksas (Arūno Šilerio nuotr.)
В четверг в Тускуленском мемориальном комплексе дипломатическое сообщество почтит память 1 млн тутси, убитых за 100 дней в Руанде 30 лет назад.

Как сообщил Музей оккупаций и борьбы за свободу, в начале мероприятия будут зажжены свечи и объявлена ​​минута молчания в память жертв геноцида.

С речами выступят руководитель группы международных отношений Министерства иностранных дел д-р Арунас Бубнис, посол Витаутас Пинкус и генеральный директор Центра исследования геноцида и сопротивления Литвы.

После их выступлений участникам будет показан короткометражный документальный фильм "Руанда: от отчаяния к надежде", а руандиец Кресент Джуру, обучающийся в Литве, прочтет стихи.

В мероприятии планируют принять участие послы или представители посольств Израиля, Франции, Италии, Японии, Индии, Канады, Польши, США, Армении, Сакартвело, Казахстана, Украины, Румынии, Молдовы, Голландии, Швеции, Ирландии, Хорватии, Дании, а также официальные лица НАТО.

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