В троллейбусах пассажиры спорят о странном желтом предмете: для чего он нужен?

„Однажды, когда попутчик в троллейбусе бросил мусор в желтый контейнер, мы поспорили - я утверждаю, что это устройство для дождевого слива. Он утверждает, что это мусорный бак. Кто прав? Пожалуйста, разъясните“, - написал Гедрюс в письме.
Как сказано в ответе компании Вильнюсский общественный транспорт — это мусорная корзина. „В общественном транспорте Вильнюса нет устройств для дождевого слива“, - говорится в письме компании Вильнюсский общественный транспорт.
Старые троллейбусы заменят новыми
Компания Вильнюсский общественный транспорт объявила в октябре, что планирует закупить 73 новых троллейбуса в начале 2025 года. Планируемые к закупке троллейбусы будут трехосными, низкопольные, длиной 18 метров, которые способны передвигаться автономно и проезжать до 20 км без контактной сети.