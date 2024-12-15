В троллейбусах пассажиры спорят о странном желтом предмете: для чего он нужен?

„Однажды, когда попутчик в троллейбусе бросил мусор в желтый контейнер, мы поспорили - я утверждаю, что это устройство для дождевого слива. Он утверждает, что это мусорный бак. Кто прав? Пожалуйста, разъясните“, - написал Гедрюс в письме.

Как сказано в ответе компании Вильнюсский общественный транспорт — это мусорная корзина. „В общественном транспорте Вильнюса нет устройств для дождевого слива“, - говорится в письме компании Вильнюсский общественный транспорт.

Старые троллейбусы заменят новыми