2024.12.15 15:56

В троллейбусах пассажиры спорят о странном желтом предмете: для чего он нужен?

 
Geltona talpykla troleibuse
Geltona talpykla troleibuse
ФОТО: Delfi

В редакцию Delfi пришло письмо от Гедрюса из Вильнюса с просьбой выяснить, что это за странный желтый предмет в троллейбусе и для чего он нужен - удлиненный контейнер, прикрепленный к ручке.

„Однажды, когда попутчик в троллейбусе бросил мусор в желтый контейнер, мы поспорили - я утверждаю, что это устройство для дождевого слива. Он утверждает, что это мусорный бак. Кто прав? Пожалуйста, разъясните“, - написал Гедрюс в письме.

Как сказано в ответе компании Вильнюсский общественный транспорт — это мусорная корзина. „В общественном транспорте Вильнюса нет устройств для дождевого слива“, - говорится в письме компании Вильнюсский общественный транспорт.

Troleibusas

Старые троллейбусы заменят новыми

Компания Вильнюсский общественный транспорт объявила в октябре, что планирует закупить 73 новых троллейбуса в начале 2025 года. Планируемые к закупке троллейбусы будут трехосными, низкопольные, длиной 18 метров, которые способны передвигаться автономно и проезжать до 20 км без контактной сети.

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