2024.09.16 17:32

В трех связанных с медициной учреждениях – массовые увольнения: с работы уволят десятки людей

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

С началом осени Служба занятости получила сообщения из трех учреждений здравоохранения информацию о групповых увольнениях. Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) уволит 37 человек, Жальгирисская больница Вильнюсского университета – 43, а Каунасская больница Литовского университета медицинских наук – 42, пишет Kas vyksta Kaune.

Каунасскую больницу Литовского университета медицинских наук возглавляет Диана Жалядоните сказала, что в учреждении работают больше 3000 человек.

LSMU Kauno ligoninė

В конце апреля больница информировала Службу занятости об увольнении 42 работников. В начале сентября сообщалось, что увольняемые работники больницы могут остаться здесь, если согласятся занять другую позицию.

Уволить планируется лифтеров (9), медсестер, работающих в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии (6), пять медсестер, по 3 технологов в сфере биомедицины и охранников.

Kauno klinikinė ligoninė

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии