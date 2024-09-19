2024.09.19 07:03

В Траку Воке состоится праздник яблок

 
ru.DELFI.lt
Obuoliai
Obuoliai
ФОТО: Shutterstock

Седьмой год подряд община Траку Воке приглашает на праздник яблок, пишет портал madeinvilnius.lt.

Праздник пройдет на территории поместья Траку Воке (аллея Жалёи, 3, около исторических конюшен) в воскресенье, с 11 до 19 ч. Вас ждет:

  • ярмарка;

  • творческое пространство;

  • зона развлечений для детей;

  • сбою работу представят: полицейские, команда скорой, библиобус, татарская община Pas Totorius, коллективы общины Траку Воке, клубы и кружки;

  • будут проходить лотереи, дегустации, конкурсы.

ПРОГРАММА:

11:00 ч. Открытие.

12:00 ч. презентация художественной инсталляции „Зеленая галерея“ (керамик Вида Юшкайте)

Конкурс яблочных пирогов

12:30 ч. выступит вокальная студия „Поющие дети“

13:00 ч. танцевальная студия Angels project

13:30 ч. зумба

Награждение участников конкурса пирогов, дегустация

14:00 ч. выступит мужской хор Avanti Vilnius

14:30 ч. восточные танцы Orientalija

15:00 ч. выступление фольклорного ансамбля Vija

15:30 ч. Bluesdance – исполнители блюза Томас Бурбо и Лина Галгатавичюте

16:00 ч. фольклорная группа VAIBas

17:00 ч. трио ретро, джаза и свинга The Ditties

18:00 ч. Группа Senas kiemas и Владас Ковалёвас

19:00 ч. Завершение праздника​

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