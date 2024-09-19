В Траку Воке состоится праздник яблок

Праздник пройдет на территории поместья Траку Воке (аллея Жалёи, 3, около исторических конюшен) в воскресенье, с 11 до 19 ч. Вас ждет:
ярмарка;
творческое пространство;
зона развлечений для детей;
сбою работу представят: полицейские, команда скорой, библиобус, татарская община Pas Totorius, коллективы общины Траку Воке, клубы и кружки;
будут проходить лотереи, дегустации, конкурсы.
ПРОГРАММА:
11:00 ч. Открытие.
12:00 ч. презентация художественной инсталляции „Зеленая галерея“ (керамик Вида Юшкайте)
Конкурс яблочных пирогов
12:30 ч. выступит вокальная студия „Поющие дети“
13:00 ч. танцевальная студия Angels project
13:30 ч. зумба
Награждение участников конкурса пирогов, дегустация
14:00 ч. выступит мужской хор Avanti Vilnius
14:30 ч. восточные танцы Orientalija
15:00 ч. выступление фольклорного ансамбля Vija
15:30 ч. Bluesdance – исполнители блюза Томас Бурбо и Лина Галгатавичюте
16:00 ч. фольклорная группа VAIBas
17:00 ч. трио ретро, джаза и свинга The Ditties
18:00 ч. Группа Senas kiemas и Владас Ковалёвас
19:00 ч. Завершение праздника