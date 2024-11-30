В Тракай зажжены огни на главной рождественской елке

10-метровая елка украшена гирляндами, праздничными декорациями и игрушками.

На берегу Витаутаса Великого, рядом с рождественской елкой, появились местные атрибуты: лодка с веслами, байдарка и каноэ, сидя в них можно сфотографироваться на фоне елки.

В начале ул. Караиму находится аллея елок, а в сквере рядом с часовенкой Св. Иоанна Непомуцкого висят светящиеся качели.