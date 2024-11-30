В Тракай зажжены огни на главной рождественской елке

10-метровая елка украшена гирляндами, праздничными декорациями и игрушками.
На берегу Витаутаса Великого, рядом с рождественской елкой, появились местные атрибуты: лодка с веслами, байдарка и каноэ, сидя в них можно сфотографироваться на фоне елки.
В начале ул. Караиму находится аллея елок, а в сквере рядом с часовенкой Св. Иоанна Непомуцкого висят светящиеся качели.
Кстати, в Тракай огни зажглись не на одной, а на двух елках. Вторая елка - живая, она украшена в центре города около Тракайского центра культуры и искусства. Ее украсила компания Adam decolight.
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