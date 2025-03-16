В Тракай появится новый пешеходный мост на еще один остров

Муниципалитет объявил о проведении консультаций на рынке и намерен объявить тендер на выбор подрядчика, победитель которого в 2026–2027 годах за 1,2 млн евро должен построить деревянный мост, соединяющий острова, и обустроить дорожки.

„Эта идея существует уже много лет и неоднократно обсуждалась на различных встречах с жителями (...). Целью проекта является модернизация и создание общественной туристической инфраструктуры путем адаптации природных и культурных объектов для посещения. Для этого мы хотим предоставить жителям и гостям города возможность познакомиться и посетить как можно больше культурных объектов, одним из которых является остров Бажнителе на озере Гальве“, — прокомментировали в самоуправлении для агентства BNS.