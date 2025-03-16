В Тракай появится новый пешеходный мост на еще один остров

Остров Карвине соединяет оба моста с Тракайским замком, а остров Бажнителе расположен к юго-востоку от него.
Муниципалитет объявил о проведении консультаций на рынке и намерен объявить тендер на выбор подрядчика, победитель которого в 2026–2027 годах за 1,2 млн евро должен построить деревянный мост, соединяющий острова, и обустроить дорожки.
„Эта идея существует уже много лет и неоднократно обсуждалась на различных встречах с жителями (...). Целью проекта является модернизация и создание общественной туристической инфраструктуры путем адаптации природных и культурных объектов для посещения. Для этого мы хотим предоставить жителям и гостям города возможность познакомиться и посетить как можно больше культурных объектов, одним из которых является остров Бажнителе на озере Гальве“, — прокомментировали в самоуправлении для агентства BNS.
По их словам, после подписания в 2019 году соглашения о финансировании из фондов Евросоюза и подготовки проекта моста, в 2020 году возникли проблемы, и проект застопорился.
„Поступившие заявки на выполнение работ значительно превышали сумму выделенных на закупку средств или заявки не поступали вообще. Из-за ограниченного объема средств реализовать часть проекта не представлялось возможным“, — заявили в муниципалитете.
В июне прошлого года семь самоуправлений Вильнюсского региона согласовали стратегию региональной функциональной зоны на 2024–2029 годы, которая поможет реализовать проект.
Согласно договоренности, Шальчининкский, Ширвинтский, Швянчёнский, Тракайский, Укмергский и Вильнюсский районы, а также Электренай решили совместно планировать инвестиции и сотрудничать в сфере ресурсов.
По данным Тракайского самоуправления, на строительство пешеходного моста через озеро Гальве выделено 1,2 млн евро. евро, половина этой суммы — европейская, 35% – совместное финансирование, 15 % – муниципальные фонды.
Кроме того, ранее подготовленный архитектурный проект по-прежнему актуален, новый не понадобится.
Тогдашний руководитель отдела Тракайского исторического национального парка Анджела Кряучюнене в 2019 году рассказала LRT, что во время подводных археологических исследований были обнаружены сваи моста и установлено, что ширина моста между островами Карвине и Бажнителе составляла четыре метра.
Как писало в то время LRT, Витаутас Великий построил на острове Бажнителе небольшую греческую церковь для своей второй православной жены Юлианы, а также мост на остров.
Trakai-visit.lt сообщает, что Сигизмунд Старший подарил этот остров с вишневым садом Ивану Сапеге, который позже передал его своему двоюродному брату Яну, построившему церковь Святого Георгия, ставшая мавзолеем Сапегов. Каменная церковь, разрушенная во время войны, была передана тракайскому архимандриту в 1666 году, но она обрушилась и не подлежала восстановлению; последний раз она упоминается в 1701 году.
Руины церкви Святого Георгия занесены в Реестр культурных ценностей.
На озере Гальве находится 21 остров, самый известный из которых — остров Пилес, где стоит Тракайский замок. Два пешеходных моста соединяют его с островом Карвине и городом Тракай.