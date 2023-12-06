В Тракай открылся каток

Каток открыт по будням с 12:00 до 21:00, а в пятницу, выходные и праздничные дни — с 10 утра и до 21:00. Один сеанс катания длится 45 минут.

Бесплатные сеансы предлагаются воспитанникам детских домов, детям и подросткам из социально поддерживаемых семей (по списку, с предварительной регистрацией и в присутствии учителя), а также — пожилым людям. Они могут бесплатно пользоваться катком и коньками в будние дни с 12 до 15 часов.

Школы, детские сады и другие образовательные учреждения приглашают во время посещения Тракай забронировать места на катке и порадоваться предстоящим праздникам и настоящей зиме.