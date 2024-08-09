В Тракай начинается реконструкция тропы у озера Гальве

Работы будут завершены до лета 2025 года.
Стоимость проекта 350 500 евро. Длина будущей тропы 269 м, ширина – 2,7 м. Вдоль тропы появятся скамейки, урны, фонари, газон.
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Вскоре в Тракай начнется реконструкция тропы у озер Гальве и Лука. Работы будут проходить на участке от ул. Караиму, 1 до ул. Бирутес, 24, сообщает муниципалитет Тракайского района.
Работы будут завершены до лета 2025 года.
Стоимость проекта 350 500 евро. Длина будущей тропы 269 м, ширина – 2,7 м. Вдоль тропы появятся скамейки, урны, фонари, газон.