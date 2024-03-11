В торговые центры Akropolis можно ходить с домашними животными

"Люди ходят в кафе, магазины и другие общественные места с животными, это становится нормой, поэтому в ТЦ Akropolis также меняется порядок. (...) мы говорим: "Добро пожаловать, четвероногие друзья". Мы ждем посетителей с собаками, кошками, хозяева которых должны соблюдать определенные правила. Надеемся, что это решение сделает посещение наших ТЦ более удобным для владельцев домашних животных", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.
В ТЦ можно приходить с привитыми домашними животными. С животными могут приходить только лица старше 16 лет. Жители смогут посещать общие помещения и отдельные магазины или места предоставления услуг, отмеченные специальным знаком, указывающим на то, что туда можно заходить с животными. По подсчетам Мертинаса, во всех 3 ТЦ насчитывается больше 250 таких мест.
Владельцы животных должны позаботиться о том, чтобы животные не предоставляли угрозы другим посетителям и их домашним животным. В помещении ТЦ животные должны быть на поводке или в специальных переносках. Поводок должен быть не длиннее 1 м. Собаки опасных или бойцовских пород должны быть в намордниках. Ездить с животными в лифте или на эскалаторе можно, когда против этого не выступают другие посетители ТЦ, на эскалаторе животное надо держать на руках.
Обращают внимание и на то, что животные не должны шуметь. У владельцев животных должны быть при себе все необходимые средства для уборки за своим домашним питомцем. В помещении ТЦ домашних животных нельзя оставлять без присмотра.
Мертинас отмечает, что за любой нанесенный животным ущерб отвечает его хозяин.