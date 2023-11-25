В торговом центре IKEA начинается марафон рождественских развлечений

Мастер-классы
Изготовление рождественской короны
Когда? 25–26 ноября в 11–12 и 12–13 ч.
Декорирование звезд STRÅLA
Когда? 2–3 декабря (в Вильнюсе), 3 декабря (в других городах), в 11–12 и 12–13 ч.
Украшение имбирного печенья
Когда? 16–17 декабря, в 11–12 и 12–13 ч.
Где? магазин IKEA в Вильнюсе.
Не упустите свой звездный час!
В магазине IKEA в Вильнюсе купите любой плафон STRÅLA и примите участие в лотерее, в которой выигрывают все. Крутите колесо фортуны, и узнайте, какой приз вас ждет.
Когда? 2 декабря с 12 до 19 ч.
Где? в магазине IKEA в Вильнюсе, около магазина шведских продуктов.
Как встретить Деда мороза?
Приехать в IKEA! Несколько выходных подряд Дед мороз со своими эльфами будет ждать здесь желающих сделать фото.
На месте проведения фотосессии будет работать рождественская почта – моментальные фотографии можно сразу же выслать своим близким и друзьям.
Когда? 27 ноября - 1 декабря с 16 до 20 ч., 2–3 декабря с 12 до 18 ч.
Рождественская дегустация
Каким бывает шведский стол на Рождество? В выходные дни можно увидеть это и попробовать традиционные блюда.
Когда? 25–26 ноября, 2–3, 9–10, 16–17 декабря с 12 до 16 ч.
Где? Магазин IKEA в Вильнюсе в отделе самообслуживания (1 этаж).
День святой Люсии
В середине декабря шведы отмечают День святой Люсии. IKEA приглашает своих посетителей отметить этот праздник в шведском ресторане за завтраком с теплыми напитками и булочками с шафраном.
Когда? 13 декабря, с 10 ч.
Где? IKEA в Вильнюсе, в ресторане.