В Telegram-канале появились фото слежки за Волковым в аэропорту

Нападение на Волкова было совершено во вторник вечером в Вильнюсе, где он живет в последнее время.
Волков был избит на ул. Жуведру, в 22.06 ч. Он сказал, что молотком для отбивания мяса ему нанесли не меньше 15 ударов, кроме того, у него сломана рука. Волкову удалось бежать и из дома вызвать врачей и полицию.
В среду появилась информация о том, что за Волковым следили, был идентифицирован номер его авто, вероятно, по нему выяснили, где живет оппозиционер, около дома была устроена засада.
Согласно фото за Волковым следили в других странах Европы, а также в Вильнюсском аэропорту, фотографировали его автомобиль с литовскими номерами (автомобиль он арендует).
Когда были сделаны снимки, неясно. Источники портала подтвердили, что этим авто пользуется Волков.
Эту информацию представил российский блогер Вячеслав Поздняков, который утверждает, что на Волкова напали его же соратники.
Он поделился перепиской в Telegram с человеком, имени которого не назвал. Предполагается, что этот человек фотографировал Волкова в аэропортах, его машину.
Перед нападением Волков дал интервью агентству Reuters.
На видео полиция прочесывает территорию после нападения на Волкова.
Супруга Волкова Анна Бирюкова сказала, что видела не одного, а двоих нападавших. Об этом российскому каналу "Агентство" рассказала Кира Ярмыш.
"Леонид успел заметить одного, но его жена считает, что в конце видела двоих нападавших", – сказала она.
По словам Ярмыш, сложно сказать, какими были намерения нападавших.
"Судя по жестокости атаки, планировать они могли, что угодно. Били по ноге они потому, что до нее они могли дотянуться. И при этом еще и сломали руку. Непохоже, что у них не было цели нанести серьезные повреждения", – сказала она.
Оппозиционный российский канал "Важные истории", который рассказал о том, что Поздняков может быть связан с этим нападением, подробную информацию не дает.
Поздняков до сих пор больше славился публичной демонстрацией ненависти к женщинам, он поддерживает путинский режим и репрессии. Известно, что он пропагандировал патриархат, создал в соцсетях популярную группу "Мужское государство".
За пропаганду насилия над женщинами в 2010 г. он был приговорен к условному сроку. После этого он уехал из России, сообщают, что он может находиться в Польше. Несмотря на это, он остается верен кремлевскому режиму.