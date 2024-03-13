В Telegram-канале появились фото слежки за Волковым в аэропорту

Нападение на Волкова было совершено во вторник вечером в Вильнюсе, где он живет в последнее время.

Волков был избит на ул. Жуведру, в 22.06 ч. Он сказал, что молотком для отбивания мяса ему нанесли не меньше 15 ударов, кроме того, у него сломана рука. Волкову удалось бежать и из дома вызвать врачей и полицию.

В среду появилась информация о том, что за Волковым следили, был идентифицирован номер его авто, вероятно, по нему выяснили, где живет оппозиционер, около дома была устроена засада.

Согласно фото за Волковым следили в других странах Европы, а также в Вильнюсском аэропорту, фотографировали его автомобиль с литовскими номерами (автомобиль он арендует).

Когда были сделаны снимки, неясно. Источники портала подтвердили, что этим авто пользуется Волков.

Эту информацию представил российский блогер Вячеслав Поздняков, который утверждает, что на Волкова напали его же соратники.