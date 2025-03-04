В течение нескольких дней в Литве будет ветреная погода: с пятницы – приятные перемена

Прогнозируют порывистый ветер. В большинстве районов порывы будут достигать 15-18 м/с, у моря 19-20 м/с. Воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.
В ночь на среду по-прежнему будет пасмурно. Снова местами пройдут небольшие дожди. Будет ветрено. На западе страны порывы достигнут 15-20 м/с. Ночью будет 1-5 градусов тепла.
В среду днем над Литвой пройдет активный атмосферный фронт, поэтому ожидаются осадки. В большинстве районов будут идти затяжные дожди. Настроение омрачит не только дождь, но и неприятный ветер. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, местами 21-22 м/с. Воздух прогреется до 5-10 градусов тепла.
Дождливой погода будет и в четверг. Будет пасмурно. Ночью осадки пройдут во многих районах, днем местами возможны небольшие осадки. Будет ветрено. Места,ми порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Только днем ветер начнет успокаиваться. Ночью будет 2-6 градусов тепла, днем 5-10 градусов.
В пятницу установится зона высокого атмосферного давления. Осадков не ожидается. Ветер успокоится. Ночью будет около 0, днем 10-15 градусов тепла.