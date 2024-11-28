В течение нескольких дней погоду в Литве обусловит циклон: после него – приятные перемены

В большинстве районов ожидаются дожди, самые интенсивные на юго-западе страны, а на северо-востоке осадки будут небольшими. Местами на востоке возможен мокрый снег. Утром кое-где туман. Будет холодно, всего 2–6 градусов тепла.

В ночь на пятницу будет дождливо, небольшие осадки ожидаются только на севере страны. На юге возможен мокрый снег. Будет дуть восточный, северо-восточный ветер скоростью 6–11 м/с. Ночью будет от -2 до 3 градусов тепла.

В пятницу осадки возможны только на востоке страны, там прогнозируют мокрый снег, на западе ожидаются осадки. Днем будет 2–6 градусов тепла.