2024.11.28 07:23

В течение нескольких дней погоду в Литве обусловит циклон: после него – приятные перемены

 
ru.DELFI.lt
Žiemiški orai pavasarį
Žiemiški orai pavasarį
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В четверг в Литву с юго-запада придет еще один циклон. Он обусловит мрачную погоду, прояснений практически не будет.

В большинстве районов ожидаются дожди, самые интенсивные на юго-западе страны, а на северо-востоке осадки будут небольшими. Местами на востоке возможен мокрый снег. Утром кое-где туман. Будет холодно, всего 2–6 градусов тепла.

В ночь на пятницу будет дождливо, небольшие осадки ожидаются только на севере страны. На юге возможен мокрый снег. Будет дуть восточный, северо-восточный ветер скоростью 6–11 м/с. Ночью будет от -2 до 3 градусов тепла.

В пятницу осадки возможны только на востоке страны, там прогнозируют мокрый снег, на западе ожидаются осадки. Днем будет 2–6 градусов тепла.

В выходные будет спокойно и без особых осадков. По ночам будет прохладнее, но днем на несколько градусов теплее, чем в предыдущие дни.

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