2024.11.19 16:06

В течение двух недель адвокаты будут бесплатно консультировать клиентов „Каритаса“ и центра по борьбе с торговлей людьми

 
ru.DELFI.lt
Advokatų priesaika, advokatai
Advokatų priesaika, advokatai
ФОТО: Anželika Stackevič

Община литовских адвокатов дарит возможность получения бесплатной консультации малоимущим людям и жертвам преступлений. Эта акция продлится в течение двух недель – на последней неделе ноября и на первой неделе декабря. Бесплатные консультации смогут получить клиенты „Каритаса“ и центра по борьбе с торговлей людьми, пишет портал madeinvilnius.lt.

Это традиционная акция. В прошлом году консультации могли получить только клиенты „Каритаса“, в этом такая возможность появится и у клиентов Центра по борьбе с торговлей людьми. В прошлом году около 200 адвокатов проконсультировали 465 человек. Консультации предоставлялись не только на литовском, но также на русском и польском языках.

Адвокаты консультировали по разным вопросам (всего 38 категорий), но чаще всего темами консультаций был развод, долги, наследство, вопросы, связанные с разделением обязанностей по присмотру за детьми.

Бесплатные консультации будут предоставлять с 25 ноября по 6 декабря. Для регистрации надо звонить в „Каритас“, либо в Центр по борьбе с торговлей людьми. Регистрация началась с 18 ноября и будет длиться до конца акции. Регистрироваться можно и несколько раз, если в этом есть необходимость.

Регистрироваться через Центр по борьбе с торговлей людьми можно по номеру +370 671 32147

Регистрация через „Каритас“:

Каритас Вильнюсской епархии (Вильнюс, Вильнюсский, Друскининкайскийм Игналинский, Шальчининкский, Швенчёнский, Тракайский, Варенский, Висагинский районы) +370 655 02242 (Эдита)

Каритас Каунасской епархии (Каунас, Каунасский, Йонавский, Юрбаркский, Кедайняйский, Расейнский, Укмергский районы) +370 673 22327 (Онуте)

Каритас Тельшяйской епархии (Клайпеда, Клайпедский, Акмянский, Мажейкяйский, Плунгеский, Скуодасский, Шилальский, Шилутский, Таурагский, Тельшяйский районы) +370 671 30611 (Агне)

Каритас Паневежской епархии (Паневежис, Паневежский, Аникщяйский, Биржайский, Купишкский, Пасвальский, Рокишкский, Утенский, Зарасайский районы) +370 61333463 (Роберта)

Каритас Шяуляйской епархии (Шяуляй, Шяуляйский, Йонишкский, Кельмесский, Пакруойский, Радвилишкский район) +370 657 86 463 (Даля)

Каритас Вилкавишкской епархии (Алитусский, Лаздийский, Мариямпольский, Пренайский, Шаляйский, Вилкавишкский районы) +370 655 16739 (Гедре)

Каритас Кайшядорскойепархии (Кайшядорский, Бирштонский, Электренский, Молетский, Ширвинтский районы) +370 612 59170 (Гражина)

Литовский Каритас (общая информация) +370 676 29655 (Эрика).

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