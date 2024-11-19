В течение двух недель адвокаты будут бесплатно консультировать клиентов „Каритаса“ и центра по борьбе с торговлей людьми

Это традиционная акция. В прошлом году консультации могли получить только клиенты „Каритаса“, в этом такая возможность появится и у клиентов Центра по борьбе с торговлей людьми. В прошлом году около 200 адвокатов проконсультировали 465 человек. Консультации предоставлялись не только на литовском, но также на русском и польском языках.

Адвокаты консультировали по разным вопросам (всего 38 категорий), но чаще всего темами консультаций был развод, долги, наследство, вопросы, связанные с разделением обязанностей по присмотру за детьми.