В течение двух лет в столице планируется установить еще 90 велохранилищ

Для того чтобы велохранилища располагались там, где они больше всего нужны, жителей Вильнюса призывают предлагать места для их установки.

„Потребность в помещениях для хранения велосипедов очевидна – они постоянно заполнены, и жители активно пользуются этой услугой, поэтому мы хотим включить их в процесс расширения. Велохранилища и расширение их сети – стратегический шаг на пути к тому, чтобы всё больше жителей выбирали велосипеды для ежедневных поездок по городу“, - цитируется в сообщении руководитель Отдела трансформации мобильности компании Judu Йонас Дамидавичюс.