2025.05.01 07:00

В течение двух лет в столице планируется установить еще 90 велохранилищ

 
ELTA
ru.DELFI.lt
P. Vileišio gatvė – pirmoji Vilniuje, kuri pertvarkyta pagal dviračių gatvės principą
P. Vileišio gatvė – pirmoji Vilniuje, kuri pertvarkyta pagal dviračių gatvės principą
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Компания Judu Вильнюсского самоуправления к концу 2027 года планирует установить еще 90 мест для хранения велосипедов в разных частях столицы.

Для того чтобы велохранилища располагались там, где они больше всего нужны, жителей Вильнюса призывают предлагать места для их установки.

„Потребность в помещениях для хранения велосипедов очевидна – они постоянно заполнены, и жители активно пользуются этой услугой, поэтому мы хотим включить их в процесс расширения. Велохранилища и расширение их сети – стратегический шаг на пути к тому, чтобы всё больше жителей выбирали велосипеды для ежедневных поездок по городу“, - цитируется в сообщении руководитель Отдела трансформации мобильности компании Judu Йонас Дамидавичюс.

Как указывает компания, как и предыдущие хранилища для велосипедов, эти будут открываться и закрываться с помощью „Карты вильнюсца“ с активацией касанием. Велосипеды и самокаты в складских помещениях будут запираться на личные замки. Складские помещения будут оборудованы электричеством, поэтому владельцы электросамокатов и велосипедов смогут там их зарядить.

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