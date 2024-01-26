В ТЦ Panorama оборудована остановка общественного транспорта

 
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Prekybos centras „Panorama“
Prekybos centras „Panorama“
ФОТО: Įmonės nuotr.
Жителям, которые посещают торговый центр Panorama, не придется мерзнуть или мокнуть под дождем – отныне остановка с информационным табло, скамейками и урнами оборудована прямо в помещении ТЦ, сообщает портал madeinvilnius.lt.

"Здесь люди в реальное время могут видеть графики прибытия автобусов и троллейбусов на остановке Panoramos, поэтому могут ждать их в помещении с большим комфортом. Это особенно актуально в холодное время года. Мы - город в городе, его часть и лицо, поэтому мы заботимся о наших клиентах (...)", – сказала глава ТЦ Бируте Калановайте.

Зал ожидания транспорта очень просторный, поэтому в часы пик может вместить много людей. Такая идея у руководства ТЦ родилась во время реконструкции.

Калановайте сказала, что клиенты ТЦ положительно оценили это решение, остановка пользуется популярностью. Зимой здесь пассажиры будут прятаться от холода, а летом - от жары и ярких солнечных лучей.

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