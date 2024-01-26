В ТЦ Panorama оборудована остановка общественного транспорта

"Здесь люди в реальное время могут видеть графики прибытия автобусов и троллейбусов на остановке Panoramos, поэтому могут ждать их в помещении с большим комфортом. Это особенно актуально в холодное время года. Мы - город в городе, его часть и лицо, поэтому мы заботимся о наших клиентах (...)", – сказала глава ТЦ Бируте Калановайте.