В ТЦ Panorama оборудована остановка общественного транспорта

"Здесь люди в реальное время могут видеть графики прибытия автобусов и троллейбусов на остановке Panoramos, поэтому могут ждать их в помещении с большим комфортом. Это особенно актуально в холодное время года. Мы - город в городе, его часть и лицо, поэтому мы заботимся о наших клиентах (...)", – сказала глава ТЦ Бируте Калановайте.
Зал ожидания транспорта очень просторный, поэтому в часы пик может вместить много людей. Такая идея у руководства ТЦ родилась во время реконструкции.
Калановайте сказала, что клиенты ТЦ положительно оценили это решение, остановка пользуется популярностью. Зимой здесь пассажиры будут прятаться от холода, а летом - от жары и ярких солнечных лучей.
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