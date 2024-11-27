2024.11.27 07:09

В связи с праздничными мероприятиями в выходные в центре столицы будет ограничено движение транспорта

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Katedros aikštėje puošiama Kalėdų eglė
Katedros aikštėje puošiama Kalėdų eglė
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

В пятницу вечером на Кафедральной площади Вильнюса состоится зажжение огней на главной рождественской еле Вильнюса, поэтому в этой части города будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили в Вильнюсском самоуправлении, во время праздника с 18.00 до 22.00 ч. будет запрещен въезд со второстепенных дорог на улицы Т.Врублевскё, Швянтарагё и Барборос Радвилайтес. Также изменятся маршруты и график движения городских автобусов 10, 33, 11 и 89.

В день мероприятия для удобства вильнюсцев и гостей города общественный транспорт будет бесплатным с 15.00 до 24.00 ч., а автобусы и троллейбусы по определенным направлениям будут курсировать чаще.

При этом с четверга ожидаются изменения в движении транспорта в связи с открытием катка на Ратушной площади и Международной рождественской благотворительной ярмарки в центре города.

Сообщается, что с 8.00 ч. четверга до 16.00 ч. понедельника здесь будет запрещена парковка, а с 8.00 ч. пятницы до 16.00 ч. понедельника также будет запрещено движение транспортных средств в части ул. Диджёйи.

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