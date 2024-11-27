В связи с праздничными мероприятиями в выходные в центре столицы будет ограничено движение транспорта

Как сообщили в Вильнюсском самоуправлении, во время праздника с 18.00 до 22.00 ч. будет запрещен въезд со второстепенных дорог на улицы Т.Врублевскё, Швянтарагё и Барборос Радвилайтес. Также изменятся маршруты и график движения городских автобусов 10, 33, 11 и 89.

В день мероприятия для удобства вильнюсцев и гостей города общественный транспорт будет бесплатным с 15.00 до 24.00 ч., а автобусы и троллейбусы по определенным направлениям будут курсировать чаще.

При этом с четверга ожидаются изменения в движении транспорта в связи с открытием катка на Ратушной площади и Международной рождественской благотворительной ярмарки в центре города.