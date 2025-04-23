В связи с похоронами Папы Франциска в Литве будет объявлен траур

Траур будет объявлен в субботу во время церемонии прощания с Папой в Риме.

Как постановил Кабинет министров на своем заседании в среду, в этот день с 7.00 до 22.00 час. государственные и муниципальные учреждения и организации, а также жилые дома должны будут поднять государственный флаг Литвы с траурной лентой.

В понедельник утром, во второй день Пасхи, Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Католическая церковь лишилась своего лидера всего через день после того, как он появился на площади Святого Петра в Ватикане и обратился к верующим всего мира.