2025.04.23 14:22

В связи с похоронами Папы Франциска в Литве будет объявлен траур

 
Elta
ru.DELFI.lt
Popiežius Pranciškus
Popiežius Pranciškus
ФОТО: Lukas Coch | AP / Scanpix

Правительство Литвы приняло решение объявить в стране однодневный траур, чтобы почтить память усопшего Папы Франциска.

Траур будет объявлен в субботу во время церемонии прощания с Папой в Риме.

Как постановил Кабинет министров на своем заседании в среду, в этот день с 7.00 до 22.00 час. государственные и муниципальные учреждения и организации, а также жилые дома должны будут поднять государственный флаг Литвы с траурной лентой.

В понедельник утром, во второй день Пасхи, Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Католическая церковь лишилась своего лидера всего через день после того, как он появился на площади Святого Петра в Ватикане и обратился к верующим всего мира.

В этом году Папа Франциск перенес тяжелую и продолжительную болезнь – пневмонию. Его выписали из больницы 23 марта после 38 дней лечения.

Сообщается, что понтифик скончался от инсульта и сердечной недостаточности.

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