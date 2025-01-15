В связи с кражами из дома на ул. Виршулишкю начато пять расследований

„Жители обратились в полицию, поступило пять заявлений и проводят пять расследований в связи с кражами из жилых помещений. Жители сообщили об исчезновении бытовой техники и других предметов домашнего обихода“, – сказала представитель вильнюсской полиции Юлия Самороковская.
По словам жителей, у них украли компьютеры, бытовую технику, оборудование из ванных, алкоголь, магниты с холодильников, другие вещи. Жители утверждают, что состояние их квартир хуже, чем было до пожара, который произошел год назад.
В начале месяца представитель инициативной группы жителей дома Антанас Крищюнас сказал, что в дом вернулся только один житель.
Дом за 1,3 млн. евро был восстановлен и передан жителям в ноябре 2024 года. Власти прогнозировали, что жители вскоре вернутся домой.
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас утверждал, что жители смогут въехать в дом с первой недели декабря. Он утверждал, что жителям боковых квартир надо сделать только косметический ремонт, а вот квартиры, находящиеся рядом с квартирой, в которой прогремел взрыв, придется восстанавливать „с нуля“.
В социальном жилье жители дома смогут находиться до апреля, если потребуется, этот срок продлят.
Напомним, что, по мнению следователей, погибший во время взрыва в доме мужчина, устроил взрыв намеренно.
Взрыв в пожар в доме произошли в начале января 2024 года. Во время пожара погибли два человека - мужчина и малолетний мальчик. Крова лишились 57 жителей.