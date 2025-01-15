В связи с кражами из дома на ул. Виршулишкю начато пять расследований

„Жители обратились в полицию, поступило пять заявлений и проводят пять расследований в связи с кражами из жилых помещений. Жители сообщили об исчезновении бытовой техники и других предметов домашнего обихода“, – сказала представитель вильнюсской полиции Юлия Самороковская.

По словам жителей, у них украли компьютеры, бытовую технику, оборудование из ванных, алкоголь, магниты с холодильников, другие вещи. Жители утверждают, что состояние их квартир хуже, чем было до пожара, который произошел год назад.

В начале месяца представитель инициативной группы жителей дома Антанас Крищюнас сказал, что в дом вернулся только один житель.