2025.01.15 07:02

В связи с кражами из дома на ул. Виршулишкю начато пять расследований

 
ru.DELFI.lt
Po gaisro Viršuliškėse dalis gyventojų įleidžiami į savo butus
Po gaisro Viršuliškėse dalis gyventojų įleidžiami į savo butus
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Полиция начала пять расследований в связи с кражами из квартир горевшего в микрорайоне Виршулишкес пятиэтажного дома, сообщает телеканал TV3.

„Жители обратились в полицию, поступило пять заявлений и проводят пять расследований в связи с кражами из жилых помещений. Жители сообщили об исчезновении бытовой техники и других предметов домашнего обихода“, – сказала представитель вильнюсской полиции Юлия Самороковская.

По словам жителей, у них украли компьютеры, бытовую технику, оборудование из ванных, алкоголь, магниты с холодильников, другие вещи. Жители утверждают, что состояние их квартир хуже, чем было до пожара, который произошел год назад.

В начале месяца представитель инициативной группы жителей дома Антанас Крищюнас сказал, что в дом вернулся только один житель.

Дом за 1,3 млн. евро был восстановлен и передан жителям в ноябре 2024 года. Власти прогнозировали, что жители вскоре вернутся домой.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас утверждал, что жители смогут въехать в дом с первой недели декабря. Он утверждал, что жителям боковых квартир надо сделать только косметический ремонт, а вот квартиры, находящиеся рядом с квартирой, в которой прогремел взрыв, придется восстанавливать „с нуля“.

В социальном жилье жители дома смогут находиться до апреля, если потребуется, этот срок продлят.

Напомним, что, по мнению следователей, погибший во время взрыва в доме мужчина, устроил взрыв намеренно.

Взрыв в пожар в доме произошли в начале января 2024 года. Во время пожара погибли два человека - мужчина и малолетний мальчик. Крова лишились 57 жителей.

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