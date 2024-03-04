В связанных с Вильнюсом группах в Телеграм появились абсурдные призывы сеять панику

"Привет, работа – граффити "Литвины идут. Литвины уже рядом", за запись – 15 евро, работу надо выполнить в ночь с понедельника на вторник", – по-русски написано в связанных с Вильнюсом группах в Телеграм.
Уточняется, что для начала можно попробовать написать 5 таких фраз, в качестве доказательства надо предъявить фотографии.
"Вы увидите, что мы платим, а мы – что вы работаете. Деньги в выбранной криптовалюте платим сразу, как получаем доказательство выполненной работы: фотографии с координатами.
Запись должна быть сделана на видном месте, писать на зданиях можно в любом месте, главное, чтобы не пострадали культурные ценности. Город – любой, но лучше большой", – сказано в предложении.
Литвинизм, который предлагается пропагандировать за деньги, – псевдоисторическая теория, согласно которой "беларусы - настоящие литовцы", Вильнюс – основанный беларусами город, а литовцы – это только жемайтийцы. Эта теория в последнее время все чаще слышится в Беларуси, ее режим Лукашенко использует для ведения гибридной войны с Литвой.
Идеи литвинизма живучи и в среде приехавших в Литву беларусов, которые объявили себя диссидентами и пострадавшими от режима Лукашенко.
Гузявичюс сказал, что в последнее время наблюдается пропаганда "литвинизма" – это опасная тенденция, явный элемент информационной войны.
"Это очень серьезный вызов, эти люди свято этому верят, а вера мотивирует лучше всего. Они не знакомятся с реальными фактами или отрицают их и открыто заявляют, что приезжают в Вильнюс не в гости, они сюда возвращаются, город надо поделить", – сказал полковник и заметил, что в Беларуси в последнее время наблюдается тенденция присвоения истории Литвы, появляются памятники литовским князьям, копируют литовские символы.
Полковник выделил фактор "пятой колонны".
Это не только пророссийски настроенные, но и отрицающие законность литовской власти деятели или люди, живущие в своих информационных пузырях.
"Таких людей – немало, и тут мы сталкиваемся с определенными рисками. Информационная война идет, мы начали фиксировать ее еще в 2005 г., когда в армии появилась группа по психологическим операциями.Впервые о том, что мы живем в условиях информационной войны, заявила президент Даля Грибаускайте в своем годовом докладе в 2012 году", – напомнил Гузявичюс.
Он напомнил, что украинские спецслужбы недавно разоблачили и задержали завербованных Россией агентов, которые наблюдали за перемещением армии, отмечали стратегические объекты, которые потом стали мишенями ракет и дронов. Гузявичюс заметил, что ни один из задержанных напрямую с российскими спецслужбами не общался, все они были завербованы в виртуальном пространстве.
"Они следили за российскими порталами, были выбраны самые ярые сторонники Кремля, с которыми стали общаться по интернету, за информацию платили вознаграждение. Это агентство нередко работает удаленно.
Это очень опасно, мы видим, какой язык ненависти используется и у нас, когда комментируют новости о Литве и Западе", – заметил Гузявичюс.