В свой день рождения Витаутас Ландсбергис обратился к собравшимся с пожеланиями для всей Литвы

„Разве может быть плохим настроение, когда небо такое ясное, а вокруг столько людей. Вы только посмотрите, сколько людей... В мое время их не было, а сейчас – появились. Хорошие люди, я рад, очень светло на сердце, очень приятно, что вы пришли. Спасибо вам“, – обратился к собравшимся Ландсбергис.