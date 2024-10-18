В свой день рождения Витаутас Ландсбергис обратился к собравшимся с пожеланиями для всей Литвы

В пятницу в полдень в районе Жверинас, у дома Ландсбергиса профессора своими песнями поздравил хор школы искусств им. М.-К.Чюрлёниса, однопартийцы Радвиле Моркунайте-Микуленене, Пауле Кузмицкене, Жигимантас Павилёнис и другие консерваторы.
„Разве может быть плохим настроение, когда небо такое ясное, а вокруг столько людей. Вы только посмотрите, сколько людей... В мое время их не было, а сейчас – появились. Хорошие люди, я рад, очень светло на сердце, очень приятно, что вы пришли. Спасибо вам“, – обратился к собравшимся Ландсбергис.
На вопрос, чего он пожелал бы себе сам, профессор ответил - дождаться 93-его дня рождения.
„Я не был бы против этого“, – сказал он.
„Попробуем вместе этого добиться“, – пошутил Ландсбергис.
Литве он пожелал во втором туре парламентских выборов „голосовать с умом“.
„Во-первых, голосовать с умом. Бывают странные вещи, когда люди голосуют, не думая. Но что тут поделаешь“, – сказал он.
Ландсбергис родился 18 октября 1932 г. в Каунасе в семье архитектора Витаутаса Ландсбергиса-Жямкальниса и глазного врача Оны Яблонските-Ландсбергене.
В 1952 г., Ландсбергис начал работать педагогом и продолжал эту деятельность до марта 1990 г. Он преподавал фортепиано в школе искусств им. М.-К.Чюрлёниса, в Государственной консерватории, на ее факультете в Клайпеде, в Вильнюсском педагогическом институте. В 1969 г. защитил диссертацию „Творчество композитора М.-К. Чюрлёниса“. В 1978-1990 гг. был профессором Литовской музыкальной академии, там защитил докторскую диссертацию.
3 июня 1988 г. был выбрал членом инициативной группы Саюдиса. С ноября 1988 по апрель 1990 г. был председателем Совета Саюдиса, а с 15 декабря 1991 г. – почетным председателем Саюдиса
В марте 1989 г. паневежцы выбрали его народным депутатом СССР, а 24 февраля 1990 г. – депутатом Верховного совета ЛР. 11 марта 1990 г. Ландсбергиса избрали председателем Верховного совета, он возглавил парламентскую сессию, на которой было объявлено о восстановлении независимости Литвы.
Ландсбергис издал более 100 книг.
За заслуги перед Литвой Ландсбергис был награжден Орденом Витаутаса Великого I степени (1998 г.), знаком Участника сопротивления Литовского союза политзаключенных и ссыльных (1998 г.), орденом Витаутаса Великого с золотой цепью (2003 г.). В 2004 г. он получил премию Литовского фонда США им. Д-ра Антанаса Размы. В 2011 г. Ландсбергис получил Национальную премию культуры и искусства, в 2012 г. Большой крест ордена Креста Погони, Олимпийскую звезду ЛНОК. Он является почетным добровольцем.