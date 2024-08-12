В суде заговорил мужчина, которого судят за шпионаж: пропагандистки Лукашенко называет богиней

По данным прокуратуры, Лебедева инструктировала Даниэлюса, ее больше всего интересовали белорусские организации в Литве, скрывающиеся от режима люди, способы их прибытия в Литву, данные людей, организовавших их побег, учения военных полка К.Калиновского, вооружение, цепи поставок.

Он сказал, что познакомился с Лебедевой в Паланге.

По данным правоохраны, Даниэлюс с начала 2022 г. собирал информацию для белорусских спецслужб, в основном – о живущих в Литве активистах и передавал ее пропагандистке Ксении Лебедевой.

Вильнюсец не дал показания в Вильнюсском окружном суде и просил опираться на данные во время расследования показания.

На заседании суда 6 августа Даниэлюс выступил с речью, это подтвердил его адвокат Повилас Эйгминас. По его словам, решение суд вынесет 20 сентября, прокурор просит приговорить Даниэлюса к 11 годам лишения свободы.

Обвиняемый сказал, что правоохрана им заинтересовалась не после обращения в полицию директора „Нашего дома“ Ольги Карач и главы Dapamoga Наталии Колеговой, а тогда, когда люди, которых он называет „агентами ДГБ“, представили информацию о нем.

„Они погрязли в склоках, интригах, злостно отказываются изучать литовский и пропагандируют идеологию литвинизма, белорусские оппозиционеры были невероятно едины (…) когда надо было „разоблачить“ мою дружбу с Лебедевой – богиней журналистики и телевизионной документики, которая не раз блеснула критикой в адрес оппозиции в своих передачах“, – сказал Даниэлюс в суде.

В своей речи он говорил и о белорусских оппозиционерах.

Уже известно, что Даниэлюс вошел в доверие к белорусским организациям, предложив им юридическую помощь. Потом он вызвал подозрения своими вопросами.

У одного из них, по словам Даниэлюса есть свои счеты и с ними и с Лебедевой.

Из показаний, которые прислал редакции Даниэлюс, видно, что он отрицает сбор информации об организации BYPOL, поскольку ее представители были не в ладах с главой „Нашего дома“ Карач.

Даниэлюс сказал, что он не был волонтером „Нашего дома“ и Dapamoga, поскольку работал по справке об индивидуальной деятельности и получал деньги по выписанным счетам-фактурам, однако один раз Карач отказалась ему платить. Тогда отношения между ними испортились.

Он не отрицал, что передавал Лебедевой информацию о бежавших из Беларуси актерах и деятелях искусства.