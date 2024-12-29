2024.12.29 07:22

В суде – спор Комиссии по языку и мэра Вильнюсского района

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Robert Duchnevič
Robert Duchnevič
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Государственная комиссия по языку (ГКЯ) добивается снятия табличек с названиями на польском языке в Ажулауке и в Белишкес (Вильнюсский район). Ранее ГКЯ указала мэру Вильнюсского района Роберту Духневичу убрать записи на польском языке, однако комиссия по спорам решила, что такое требование не обоснованное. ГКЯ обратилась в суд.

В Вильнюсской палате административного суда региона 16 декабря рассматривалась жалоба ГКЯ, ответчиком в этом деле выступает Духневич.

Согласно материалам дела, ГКЯ 22 мая 2023 г провела проверку и распорядилась, чтобы Духневич снял названия на польском языке в деревнях Ажулауке и Белишкес.

Пресс-секретарь суда Сигита Гамуленене информировала, что мэр подал жалобу в Литовскую административную комиссию по спорам. 21 июля 2023 г. комиссия упразднила решение ГКЯ, поддержав жалобу Духневича.

ГКЯ обжаловала это решение в суде.

Советник Духневича Кястутис Бутвидас представил позицию муниципалитета в суде 16 декабря.

„Суд планирует вынести решение 16 января 2025 г“, – сказал Бутвидас.

Духневич рассказал, что в деревнях Ажулауке и Белишкес используют декоративные таблички с названиями на польском языке.

Мэр считает, что их можно использовать и обратил внимание на то, что стилизованные таблички на разных языках используют и в Вильнюсе.

„Поскольку в государстве нет жесткого регулирования, мы позволяем таким учреждениям, как ГКЯ, манипулировать. Приходит руководитель определенных политических взглядов, а работать он должен непредвзято. Он должен действовать по закону, конечно, но закон недоработан, парламент не решил ряд вопросов о применении закона в подобных ситуациях.

В Вильнюсе мэр Шимашюс развесил разные таблички на разных языках чуть ли не на каждой улице“, – сказал Духневич.

Он считает, что что парламент должен отрегулировать законы в этой сфере.

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