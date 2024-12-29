В суде – спор Комиссии по языку и мэра Вильнюсского района

Духневич рассказал, что в деревнях Ажулауке и Белишкес используют декоративные таблички с названиями на польском языке.

Пресс-секретарь суда Сигита Гамуленене информировала, что мэр подал жалобу в Литовскую административную комиссию по спорам. 21 июля 2023 г. комиссия упразднила решение ГКЯ, поддержав жалобу Духневича.

Согласно материалам дела, ГКЯ 22 мая 2023 г провела проверку и распорядилась, чтобы Духневич снял названия на польском языке в деревнях Ажулауке и Белишкес.

В Вильнюсской палате административного суда региона 16 декабря рассматривалась жалоба ГКЯ, ответчиком в этом деле выступает Духневич.

Мэр считает, что их можно использовать и обратил внимание на то, что стилизованные таблички на разных языках используют и в Вильнюсе.

„Поскольку в государстве нет жесткого регулирования, мы позволяем таким учреждениям, как ГКЯ, манипулировать. Приходит руководитель определенных политических взглядов, а работать он должен непредвзято. Он должен действовать по закону, конечно, но закон недоработан, парламент не решил ряд вопросов о применении закона в подобных ситуациях.

В Вильнюсе мэр Шимашюс развесил разные таблички на разных языках чуть ли не на каждой улице“, – сказал Духневич.