В субботу во время рождественского забега будет ограничено движение в столице

Во время мероприятия изменятся трассы общественного транспорта. 9 декабря с 13 до 20 ч. будет ограничено движение на улицах Старого города. Автомобили не смогут заезжать на трассу для бегунов.

3-километровая трасса начнется на проспекте Гедиминаса около площади им. В.Кудирки и пройдет по ул. Швянтарагё, Л.Стокос-Гуцявичаус, Леиклос, Университето, Шв. Йоно, Пилес, Диджёи, Ратушной площади, Вокечу, Доминикону, Вильняус и закончится около проспекта Гедиминаса.

Трассы на 6 и 12 км начнутся на проспекте Гедиминаса и пройдут по ул. Швянтарагё, Барборос Радвилайтес, по Бернардинскому саду, Шв. Бруноно Бонифацо, Майронё, Ужупё, Паупё, тропе Вильняле, ул. Аукштайчу, Майронё, Ишганитоё, Бокшто, Пилес, Диджёи, Ратушной площади, Вокечу, Доминикону, Вильняус и закончатся около проспекта Гедиминаса.

Из-за ограничений изменятся трассы и расписание 10, 11, 33 и 89 автобусов.