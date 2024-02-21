В субботу во время концерта солидарности с Украиной на Лукишкской площади ограничено движение

В субботу, в 16 ч. состоится также шествие в поддержку Украины "За победу Украины! Хода за перемогу України!". Шествие начнется от памятника Тарасу Шевченко (на ул. Арклю, 26, Вильнюс).

По данным Вильнюсского муниципалитета, в среду с 9:00 до 16:00 и с пятницы с 09:00 до 06:00 утра понедельника будет запрещено движение транспорта по проспекту Гедиминаса на участке от ул. Васарио 16 до улицы Ю.Тумо-Вайжганто.

В субботу с 18:00 до 21:00 будет запрещено движение автотранспорта по проспекту Гедиминаса на участке от ул. А.Стульгинске до ул. Васарё 16 и на участке ул. Васарё 16 от ул. Шермукшню до проспекта Гедиминаса.

До начала мероприятия, в 18:00 с Кафедральной площади до Лукишкской площади пройдет шествие в поддержку Украины, где пронесут крупноформатные флаги обеих стран.

В 19:00 будет объявлена минута молчания в память о погибших за нашу свободу и свободу Украины.