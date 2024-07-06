В субботу вильнюсский общественный транспорт будет бесплатным

Как меняется движение транспорта 6 июля?

6 июля во время шествия участников Праздника песни в 14–20 ч. изменятся трассы и расписания автобусов 10, 11, 33, 89 маршрутов, а с 16 до 20 ч. изменятся трассы и расписания 1G, 3G, 21, 22, 53, 73, 123 автобусов и 2, 4, 6, 7, 12, 17 троллейбусов. В день шествия не будут курсировать 1, 3 и 10 троллейбусы.

После мероприятия „Чтобы пуща зеленела“ в парке Вингис автобусы будут ездить с остановки „Парк Вингис“. Эти специальные автобусы будут курсировать каждые 4–12 минут, некоторые с интервалом в 25 минут. Кроме того, 7 и 12 троллейбусы будут курсировать чаще и дольше.