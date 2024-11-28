В субботу в Вильнюсской ратуше пройдет 22-я Международная рождественская благотворительная ярмарка

Тема ярмарки в этом году – „Распространение чуда: дарение со значимой миссией“. Более 40 посольств, консульств и других международных организаций представят традиции своих стран в Рождественском городке, расположенном в столице.
Здесь можно будет приобрести уникальные продукты, рукоделия, традиционные лакомства из разных стран, а дети смогут встретиться с Дедом Морозом. На Ратушной площади гостей будут развлекать различные представления – на сцене выступят пианистка Иева Дудайте, международный вильнюсский хор The Garfunkels, балерины Школы искусств им. М. К. Чюрлёниса.
В этом году собранные средства будут переданы 8 организациям: дневному центру Mes esame, Хоспису блаженного Михала Сопоцько, организации Atsigręžk į vaikus, Вильнюсскому районному центру благосостояния семьи и детей, Кловайняйскому центру для молодежи с ограниченными возможностями интеллекта, Кельмскому центру слепых и слабовидящих, Центру услуг (Линкува), дневному центру Aitvarai.
За 22 года ассоциации удалось собрать более 1,4 млн евро поддержки и поддержать более 113 литовских организаций, способствуя улучшению жизни больных, малоимущих и обездоленных.