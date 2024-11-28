В субботу в Вильнюсской ратуше пройдет 22-я Международная рождественская благотворительная ярмарка

Тема ярмарки в этом году – „Распространение чуда: дарение со значимой миссией“. Более 40 посольств, консульств и других международных организаций представят традиции своих стран в Рождественском городке, расположенном в столице.

Здесь можно будет приобрести уникальные продукты, рукоделия, традиционные лакомства из разных стран, а дети смогут встретиться с Дедом Морозом. На Ратушной площади гостей будут развлекать различные представления – на сцене выступят пианистка Иева Дудайте, международный вильнюсский хор The Garfunkels, балерины Школы искусств им. М. К. Чюрлёниса.