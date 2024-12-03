В субботу в Вильнюсе состоится „Рождественский забег“, будет ограничено движение

В забеге будут участвовать бегуны в рождественских нарядах.

7 декабря, в 13–20 ч. будут закрыты ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес и Майронё.

В этот день с 13 до 20 ч., не будет курсировать „Рождественский поезд“.

Из-за ограничений изменятся трассы и расписания автобусов 10, 11, 33 и 89 маршрутов. Расписания и трассы можно уточнить на сайтах www.judu.lt и www.stops.lt.

6 и 7 декабря будет запрещена стоянка на ул. Шв.Юргё.

7 декабря с 6 ч. утра начнутся подготовительные работы на площади В.Кудирки и на трассах – установят ограждения, развесят рекламные тенты.

С 13 до 20 ч. на всех трассах будет запрещено движение транспорта, включая общественный:

Трасса в 3 км