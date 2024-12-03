В субботу в Вильнюсе состоится „Рождественский забег“, будет ограничено движение

В забеге будут участвовать бегуны в рождественских нарядах.
7 декабря, в 13–20 ч. будут закрыты ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес и Майронё.
В этот день с 13 до 20 ч., не будет курсировать „Рождественский поезд“.
Из-за ограничений изменятся трассы и расписания автобусов 10, 11, 33 и 89 маршрутов. Расписания и трассы можно уточнить на сайтах www.judu.lt и www.stops.lt.
6 и 7 декабря будет запрещена стоянка на ул. Шв.Юргё.
7 декабря с 6 ч. утра начнутся подготовительные работы на площади В.Кудирки и на трассах – установят ограждения, развесят рекламные тенты.
С 13 до 20 ч. на всех трассах будет запрещено движение транспорта, включая общественный:
Трасса в 3 км
Она начинается на проспекте Гедиминаса около площади В.Кудирки и пройдет по ул. Швянтарагё, Л.Стуокос-Гуцявичаус, Леиклос, Университето, Шв. Йоно, Пилес, Диджёи, Ротушес, Вокечу, Доминикону, Вильняус, проспект Гедиминаса и площадь В.Кудирки;
Трассы 6 и 12 км
Трасса 6 и 12 км пройдет по проспекту Гедиминаса, по ул. Швянтарагё, Барборос Радвилайтес, по Бернардинскому саду, ул. Шв. Бруноно Бонифацо, Майронё, Ужупё, Паупё, по тропе вдоль реки Вильняле, ул. Аукштайчу, Майронё, Ишганитоё, Бокштом Пилес, Диджёи, Ратушной площади, ул. Вокечу, Доминикону, Вильняус, проспекту Гедиминаса и площади В.Кудирки.
Программа мероприятия
В 12 ч. в ТЦ GO9 (3 этаж) начнется раздача номеров и регистрация участников.
Первый старт – 15.00 ч., это детский забег – „Забег гномов“ по проспекту Гедиминаса, ул. K.Сирвидо, Ж.Ляуксмино и Шв. Юргё. В 15.45 ч. начнется старт на дистанции 12 км, в 17.45 ч. старт на дистанции 6 км, а в 19 ч. на дистанции 3 км.