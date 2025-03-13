В субботу в Вильнюсе отметят День Св. Патрика

Как и каждый год, воды Вильняле ненадолго окрасятся в зеленый цвет.
В районе Ужупис будет звучать живая ирландская музыка, можно будет увидеть традиционные оранжевые головы и зеленые шапки, ирландские флаги. По зеленой Вильняле пройдет парад байдарок с литовскими, ирландскими и украинскими флагами.
Вечером живая музыка будет звучать в барах, состоится просмотр матча по регби между Ирландией и Италией, можно будет попробовать ирландское рагу и безалкогольное пиво Guinness.
На мероприятие приглашает посол Ирландии в Литве.
Традиции
День Святого Патрика - культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика. Впервые этот день отметили 17 марта 1737 года в Бостоне (США). Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников. Этот день празднуют во многих странах мира.
Традиция окрашивания вод рек в зеленый цвет случайно зародилась в Чикаго, где сантехники для поиска дыр в водопроводах использовали специальную краску. Краска, которую используют для окрашивания воды, совершенно безвредная. Ее используют и литовские водопроводчики, а также работники теплосетей.
Программа
14:00 сбор у Ужупского моста
14:20-15:00 концерт Midnight Special (Литва)
15:00-15:10 официальное поздравление министра Ирландии Ниам Смит и посла Шяна МакХью.
15:10-15:50 Воды Вильняле окрасятся в зеленый цвет
15:10-15:50 концерт Los Paddys (Ирландия)
15:50-16:00 официальное закрытие праздника в Ужуписе – переходим в бары: Užupio kavinė, Pianoman, Gringo, Portobello, Kernagis
Мероприятие бесплатное. Организаторы просят поддержать Украину, позвонив по номеру 1482 (€5).