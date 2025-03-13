В субботу в Вильнюсе отметят День Св. Патрика

Как и каждый год, воды Вильняле ненадолго окрасятся в зеленый цвет.

В районе Ужупис будет звучать живая ирландская музыка, можно будет увидеть традиционные оранжевые головы и зеленые шапки, ирландские флаги. По зеленой Вильняле пройдет парад байдарок с литовскими, ирландскими и украинскими флагами.

Вечером живая музыка будет звучать в барах, состоится просмотр матча по регби между Ирландией и Италией, можно будет попробовать ирландское рагу и безалкогольное пиво Guinness.

На мероприятие приглашает посол Ирландии в Литве.

Традиции