2025.03.13 14:25

В субботу в Вильнюсе отметят День Св. Патрика

 
ru.DELFI.lt
Šv. Patriko diena Vilniuje
Šv. Patriko diena Vilniuje
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

В субботу, 15 марта, в Вильнюсе отпразднуют ирландский национальный праздник День Святого Патрика, пишет портал madeinvilnius.lt.

Как и каждый год, воды Вильняле ненадолго окрасятся в зеленый цвет.

В районе Ужупис будет звучать живая ирландская музыка, можно будет увидеть традиционные оранжевые головы и зеленые шапки, ирландские флаги. По зеленой Вильняле пройдет парад байдарок с литовскими, ирландскими и украинскими флагами.

Вечером живая музыка будет звучать в барах, состоится просмотр матча по регби между Ирландией и Италией, можно будет попробовать ирландское рагу и безалкогольное пиво Guinness.

На мероприятие приглашает посол Ирландии в Литве.

Традиции

День Святого Патрика - культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика. Впервые этот день отметили 17 марта 1737 года в Бостоне (США). Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников. Этот день празднуют во многих странах мира.

Традиция окрашивания вод рек в зеленый цвет случайно зародилась в Чикаго, где сантехники для поиска дыр в водопроводах использовали специальную краску. Краска, которую используют для окрашивания воды, совершенно безвредная. Ее используют и литовские водопроводчики, а также работники теплосетей.

Программа

14:00 сбор у Ужупского моста

14:20-15:00 концерт Midnight Special (Литва)

15:00-15:10 официальное поздравление министра Ирландии Ниам Смит и посла Шяна МакХью.

15:10-15:50 Воды Вильняле окрасятся в зеленый цвет

15:10-15:50 концерт Los Paddys (Ирландия)

15:50-16:00 официальное закрытие праздника в Ужуписе – переходим в бары: Užupio kavinė, Pianoman, Gringo, Portobello, Kernagis

Мероприятие бесплатное. Организаторы просят поддержать Украину, позвонив по номеру 1482 (€5).

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