2025.04.13 07:05

В субботу в Литве состоялся день посадки леса

 
ru.DELFI.lt
Miškasodis
Miškasodis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

12 апреля в Литве состоялся самый большой праздник, организуемый Государственным лесничеством и Министерством охраны окружающей среды - „Национальная посадка леса“. Акция проходила более чем в 40 местах, в ней участвовали тысячи жителей Литвы и лесники, пишет портал madeinvilnius.lt.

Это традиционное ежегодное мероприятие, объединяющее тысячи людей.

„Литовские леса объединяют людей – поколения, соседей, семьи. Приятно видеть так много людей, которые чувствуют себя здесь, как дома: приходят не только посадить дерево, но и побыть вместе, пообщаться, вспомнить, что все мы - часть одной страны. Посадка леса – не только символический жест. Это осмысленная работа, ценность которой остается в силе и сегодня и через несколько десятилетий. Такие действия напоминают, что каждый может участвовать в переменах – и это несложно“, – сказал министр охраны окружающей среды Повилас Подярскис.

Гендиректор Государственного лесничества Валдас Каубре порадовался, что это мероприятие каждый год привлекает все больше людей. В этом году в акции, которая будет длиться весь апрель, присоединились больше 13 000 жителей.

Радует, что в акции участвуют и различные предприятия, организации, местные общины. В этом году к инициативе подключились команды 150 предприятий.

Ежегодно лесничество сажает больше 30 млн. деревьев, которые выращивают в современных хозяйствах Государственного лесничества. Во время акции сажали дубы, березы, липы, ели, сосны, ольху и другие деревья.

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