В субботу в Литве состоялся день посадки леса

„Литовские леса объединяют людей – поколения, соседей, семьи. Приятно видеть так много людей, которые чувствуют себя здесь, как дома: приходят не только посадить дерево, но и побыть вместе, пообщаться, вспомнить, что все мы - часть одной страны. Посадка леса – не только символический жест. Это осмысленная работа, ценность которой остается в силе и сегодня и через несколько десятилетий. Такие действия напоминают, что каждый может участвовать в переменах – и это несложно“, – сказал министр охраны окружающей среды Повилас Подярскис.