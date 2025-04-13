В субботу в Литве состоялся день посадки леса

Это традиционное ежегодное мероприятие, объединяющее тысячи людей.
„Литовские леса объединяют людей – поколения, соседей, семьи. Приятно видеть так много людей, которые чувствуют себя здесь, как дома: приходят не только посадить дерево, но и побыть вместе, пообщаться, вспомнить, что все мы - часть одной страны. Посадка леса – не только символический жест. Это осмысленная работа, ценность которой остается в силе и сегодня и через несколько десятилетий. Такие действия напоминают, что каждый может участвовать в переменах – и это несложно“, – сказал министр охраны окружающей среды Повилас Подярскис.
Гендиректор Государственного лесничества Валдас Каубре порадовался, что это мероприятие каждый год привлекает все больше людей. В этом году в акции, которая будет длиться весь апрель, присоединились больше 13 000 жителей.
Радует, что в акции участвуют и различные предприятия, организации, местные общины. В этом году к инициативе подключились команды 150 предприятий.
Ежегодно лесничество сажает больше 30 млн. деревьев, которые выращивают в современных хозяйствах Государственного лесничества. Во время акции сажали дубы, березы, липы, ели, сосны, ольху и другие деревья.