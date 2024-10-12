2024.10.12 12:08

В субботу утром начался пожар в Каунасском зоопарке: пришлось выносить некоторых животных

 
работа возобновлена
ru.DELFI.lt
Kauno zoologijos sode kilo gaisras
Kauno zoologijos sode kilo gaisras
ФОТО: Skaitytojų nuotr. | Kas Vyksta Kaune

В субботу утром каунасцы сообщили о пожаре в зоопарке. По предварительным данным, проходила эвакуация из главного здания.

„В зоопарке произошел пожар, эвакуировано основное здание. Работники сказали, что животные не пострадали. Огня не видно, но некоторых животных вынесли работники“, – сообщила читатель портала.

На месте происшествия работали пожарные-спасатели.

Дежурный Каунасского полицейского комиссариата уточнил, что, по предварительным данным, причина пожара - поломка электричества.

Представители пожарных уточнили, что причина пожара пока неясна.

Из здания был эвакуирован ленивец, поскольку он передвигается медленно, самостоятельно он не мог покинуть задымленное здание. Другие животные не пострадали.

Деятельность возобновлена

Сейчас зоопарк работает.

Посетители временно не могут увидеть всю экспозицию, поэтому сегодня билет для взрослых стоит всего 5 евро, а дети могут посетить зоопарк бесплатно.

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