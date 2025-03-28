2025.03.28 15:43

В субботу – солнечное затмение: что можно будет увидеть в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
Saulės užtemimas
Saulės užtemimas
ФОТО: Agustin Marcarian | Scanpix / VidaPress

29 марта, в субботу, в Литве можно будет увидеть Солнечное затмение. Это первое из двух солнечных затмений, которые можно увидеть в этом году. Затмение будет неполным, пишет портал madeinvilnius.lt.

В Вильнюсе солнечное затмение начнется в 12.47 ч., максимальная фаза - 13.35 ч., а закончится затмение в 14.17 ч. Луна закроет Солнце на 10–22%, в зависимости от места наблюдения. В разных городах затмение будет выглядеть по-разному, однако явление можно увидеть по всей Литве.

Напомним, что солнечное затмение опасно для глаз - смотреть на Солнце, без защиты нельзя, может быть повреждена сетчатка. Поэтому важно использовать специальные сертифицированные солнечные фильтры.

Следующее солнечное затмение в Литве можно будет увидеть 12 августа 2026 г. 21 сентября 2025 г. будет еще одно солнечное затмение, но его можно будет увидеть только в южном полушарии.

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