В субботу – солнечное затмение: что можно будет увидеть в Вильнюсе

В Вильнюсе солнечное затмение начнется в 12.47 ч., максимальная фаза - 13.35 ч., а закончится затмение в 14.17 ч. Луна закроет Солнце на 10–22%, в зависимости от места наблюдения. В разных городах затмение будет выглядеть по-разному, однако явление можно увидеть по всей Литве.
Напомним, что солнечное затмение опасно для глаз - смотреть на Солнце, без защиты нельзя, может быть повреждена сетчатка. Поэтому важно использовать специальные сертифицированные солнечные фильтры.
Следующее солнечное затмение в Литве можно будет увидеть 12 августа 2026 г. 21 сентября 2025 г. будет еще одно солнечное затмение, но его можно будет увидеть только в южном полушарии.