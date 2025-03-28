В субботу – солнечное затмение: что можно будет увидеть в Вильнюсе

В Вильнюсе солнечное затмение начнется в 12.47 ч., максимальная фаза - 13.35 ч., а закончится затмение в 14.17 ч. Луна закроет Солнце на 10–22%, в зависимости от места наблюдения. В разных городах затмение будет выглядеть по-разному, однако явление можно увидеть по всей Литве.

Напомним, что солнечное затмение опасно для глаз - смотреть на Солнце, без защиты нельзя, может быть повреждена сетчатка. Поэтому важно использовать специальные сертифицированные солнечные фильтры.