2024.09.01 15:14

В субботу на Кафедральной площади состоялся концерт по случаю „Дней столицы“

 
ru.DELFI.lt
„Sostinės dienos“ koncertai šeštadienį
„Sostinės dienos“ koncertai šeštadienį
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

В субботу вечером в рамках фестиваля „Дни столицы“ на Кафедральной площади в Вильнюсе состоялся концерт с участием известных исполнителей.

Если в пятницу на открытии фестиваля выступила британская группа Circa Waves, можно было услышать и литовского исполнителя Видаса Барейкиса, то в субботу на сцене показалась Моника Лю.

Sostinės dienų koncertas katedros aikštėje

Моника Лю удивила публику новым имиджем - у нее были красивые длинные волосы.

„Мои песни о молодости, мечтах, страхах, сумасшествии, одиночестве и главное – о любви. Люди улыбаются, когда слышат мою музыку, смеются, поэтому, я понимаю, что любовь объединяет нас“, – сказала исполнительница.

Публика услышала и Daddy Was A Milkman.

Галерея:

Пятничный концерт:

В пятницу гости фестиваля могли увидеть восхитительное лазерное шоу.

Галерея:

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