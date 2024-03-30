В субботу из-за съемок в Вильнюсе будет ограничено движение

 
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ФОТО: Augustas Didžgalvis
Из-за съемок 30 марта (в субботу) в Вильнюсе водителей ждут ограничения.

С 6 до 13 ч. запрещено движение на участке ул. Виршулишкю от проспекта Лайсвес до ул. Шешуолю. Будут пропускать только транспорт жителей.

С 12 до 15 ч. будет запрещено движение на участке ул. Васарё 16-осёс от перекрестка ул. Лукишкю–Шермукшню–Васарё 16-осёс до проспекта Гедиминаса и на участке проспекта Гедиминаса от ул. А.Якшто до ул. Ю.Тумо-Вайжганто. На участке от перекрестка ул. Лукишкю–Шермукшню–Васарё 16-осёс до ул. Каштону во время ограничений будет разрешено движение автомобилей жителей и обслуживающего транспорта.

С 13 до 18.30 ч. будет ограничено движение транспорта на ул. Исландиёс и части ул. Вильняус - от ул. Исландиёс до Леиклос. Из-за ограничений ул. Памянкальнё временно станет тупиком – автомобили на перекрестке ул. Пилимо-Исландиёс-Йогайлос-Памянкальнё смогут только развернуться (общественного трансопорта это не касается).

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