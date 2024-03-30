В субботу из-за съемок в Вильнюсе будет ограничено движение

С 6 до 13 ч. запрещено движение на участке ул. Виршулишкю от проспекта Лайсвес до ул. Шешуолю. Будут пропускать только транспорт жителей.

С 12 до 15 ч. будет запрещено движение на участке ул. Васарё 16-осёс от перекрестка ул. Лукишкю–Шермукшню–Васарё 16-осёс до проспекта Гедиминаса и на участке проспекта Гедиминаса от ул. А.Якшто до ул. Ю.Тумо-Вайжганто. На участке от перекрестка ул. Лукишкю–Шермукшню–Васарё 16-осёс до ул. Каштону во время ограничений будет разрешено движение автомобилей жителей и обслуживающего транспорта.