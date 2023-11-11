В субботу будет ограничено движение около Лукишкской площади в столице

Вильнюсский муниципалитет информирует, что из-за работ по подъему грузов на стройке 11 ноября, с 8 до 17 ч. будет запрещено движение транспорта на участке ул. Лукишкю между ул. Ю.Тумо-Вайжганто и Васарё 16-осёс. В это время на участке ул. Васарё 16-осёс между ул. А.Гоштауто и ул. Каштону движение транспорта будет разрешено только по второй полосе, пишет портал madeinvilnius.lt.