В субботу будет ограничено движение около Лукишкской площади в столице

 
ru.DELFI.lt
Lukiškių aikštė
Lukiškių aikštė
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
Вильнюсский муниципалитет информирует, что из-за работ по подъему грузов на стройке 11 ноября, с 8 до 17 ч. будет запрещено движение транспорта на участке ул. Лукишкю между ул. Ю.Тумо-Вайжганто и Васарё 16-осёс. В это время на участке ул. Васарё 16-осёс между ул. А.Гоштауто и ул. Каштону движение транспорта будет разрешено только по второй полосе, пишет портал madeinvilnius.lt.

Из-за ограничений с 8 до 17 ч. по участку ул. Лукишкю между ул. Ю.Тумо-Вайжганто и Васарё 16-осёс общественный транспорт курсировать не будет. Автобусы 22, 43 и 52 маршрутов, поворачивая с ул. А.Гоштауто на ул. Васарё 16-осёс, поедут прямо и высадят пассажиров на ул. Васарё 16-осёс около Лукишкской площади. Далее автобусы будут поворачивать на проспект Гедиминаса, а оттуда поедут по обычной трассе:

в автобус 22 маршрута пассажиры смогут сесть на остановке Ю.Тумо-Вайжганто (в стороне горы Таурас);
в автобусы 43 и 52 маршрутов пассажиры смогут сесть на остановке Кражю (в сторону Белого моста).

Во время ограничения движения возможны отклонения маршрутов 22, 43 и 52 от расписания.

Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.

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