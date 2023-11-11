В субботу будет ограничено движение около Лукишкской площади в столице

Из-за ограничений с 8 до 17 ч. по участку ул. Лукишкю между ул. Ю.Тумо-Вайжганто и Васарё 16-осёс общественный транспорт курсировать не будет. Автобусы 22, 43 и 52 маршрутов, поворачивая с ул. А.Гоштауто на ул. Васарё 16-осёс, поедут прямо и высадят пассажиров на ул. Васарё 16-осёс около Лукишкской площади. Далее автобусы будут поворачивать на проспект Гедиминаса, а оттуда поедут по обычной трассе:
в автобус 22 маршрута пассажиры смогут сесть на остановке Ю.Тумо-Вайжганто (в стороне горы Таурас);
в автобусы 43 и 52 маршрутов пассажиры смогут сесть на остановке Кражю (в сторону Белого моста).
Во время ограничения движения возможны отклонения маршрутов 22, 43 и 52 от расписания.
Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.