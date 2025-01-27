2025.01.27 10:42

В стране пройдут мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Chanuka, žydai, bendruomenė, holokaustas, genocidas, antisemitizmas
Chanuka, žydai, bendruomenė, holokaustas, genocidas, antisemitizmas
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

В понедельник по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, в Вильнюсе пройдут мероприятия We remember (Мы помним).

В этом году памятные мероприятия, организованные Музеем еврейской истории Виленского Гаона, пройдут на столичной улице Жемайте. По словам организаторов, именно здесь в 1943 году бойцы антинацистского сопротивления из Вильнюсского гетто построили баррикаду и с оружием в руках оказали сопротивление нацистским силам.

По случаю этого дня также организуется шествие, в ходе которого жители Вильнюса и гости города пройдут от Музея Самуэля Бака до территории бывшего Вильнюсского Большого гетто. В понедельник вечером мероприятия Дня памяти завершатся концертом „Музыка для будущих поколений“ в Концертном зале Литовского государственного симфонического оркестра. В нем также примет участие глава страны Гитанас Науседа.

В свою очередь спикер Сейма Саулюс Сквернялис по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста посетит Польшу, где примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим в Освенциме и Кракове.

Международный день памяти жертв Холокоста посвящен освобождению концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау на территории Польши и почтению памяти жертв совершенного нацистами геноцида евреев во время Второй мировой войны.

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