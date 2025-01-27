В стране пройдут мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста

В этом году памятные мероприятия, организованные Музеем еврейской истории Виленского Гаона, пройдут на столичной улице Жемайте. По словам организаторов, именно здесь в 1943 году бойцы антинацистского сопротивления из Вильнюсского гетто построили баррикаду и с оружием в руках оказали сопротивление нацистским силам.

По случаю этого дня также организуется шествие, в ходе которого жители Вильнюса и гости города пройдут от Музея Самуэля Бака до территории бывшего Вильнюсского Большого гетто. В понедельник вечером мероприятия Дня памяти завершатся концертом „Музыка для будущих поколений“ в Концертном зале Литовского государственного симфонического оркестра. В нем также примет участие глава страны Гитанас Науседа.