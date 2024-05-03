2024.05.03 10:02

В столицу возвращаются концерты карильонной музыки

 
ru.DELFI.lt
Tarptautinis kariljono festivalis
Tarptautinis kariljono festivalis
ФОТО: Organizatorių nuotr.
С начала мая ежедневно в 13 и 19.15 ч. около вильнюсского храма Св. Апостолов Филиппа и Иакова или на Лукишкской площади можно будет послушать короткие концерты карильонной музыки, пишет портал madeinvilnius.lt.

Организатор Вильнюсского фестиваля карильонной музыки и различных концертов Юргис Паулюкас инициировал проект "Городские часы", который будет осуществлен с известным японским карильонистом Тору Такао.

"Короткие летние концерты уже стали красивой традицией, приглашающей остановиться и приятно провести обеденный перерыв или время вечерней прогулки", – сказал Паулюкайтис.

До 1 октября ежедневно в 13 и 19.15 ч. в Вильнюсе будут проходить бесплатные 15-минутные концерты.

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