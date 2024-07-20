В столичном районе Шнипишкес для детей создали игру "Выходи во двор"

„Исследование местного туризма показало, что подростков часто забывают, публикуя различные впечатления и предложения путешествий по Литве. Учитывая это, мы впервые составили сеть открытых пространств, которые могут их заинтересовать, от спортивных площадок до других зон отдыха. Также настоятельно приглашаем подростков стать гидами для своих младших братьев или сестер и отправиться в путешествие - угадайку по Шнипишкес с новой игрой „Выходи во двор“, - отметила, приглашая провести лето со смыслом Кристина Мацкявичене - координатор проекта „Иди во двор“ , старший специалист Департамента внешних связей и туризма Вильнюсского самоуправления.
В новой игре вас ждет не только путешествие по улицам района Шнипишкес, но и неожиданные задания сделать селфи в зеркальном здании, найти площадь, по которой течет ручей, фрагменты каменного тротуара, по которому когда-то ездили кареты, и узнать, можно ли играть в баскетбол на Драконьем лугу.
„Во время создания маршрута по Шнипишкес стало очевидно, что это, пожалуй, самый меняющийся район Вильнюса. С каждым посещением в нем что-то появлялось или наоборот, что-то исчезало, например, старые постройки, складики, скамейки. Различия между эпохами можно увидеть здесь в режиме реального времени. Контрасты образов, звуков и даже запахов – это Шнипишкес. Они, несомненно, становятся уютной точкой притяжения с сохранившимися до сих пор экзотическими элементами деревни“, - так представляет Шнипишкес экскурсовод Андрюс Якученис.
Издание „Выходи во двор в Шнипишкесе“ можно получить в Вильнюсском туристическом информационном центре, ул. Пилес, 7. Издание распространяется бесплатно.
Другие остановки проекта „Выходи во двор“, который побуждает семьи через игру лучше узнать районы Вильнюса, можно найти в таких вильнюсских районах, как Григишкес, Юстинишкес, Жверинас, Науяместис, Ужупис и Паупис.
Пока маленькие вильнюсцы, проводящие лето в городе, могут насладиться игровыми площадками в различных районах столицы (обновленный список детских площадок здесь), подросткам также предлагается отойти от экранов компьютеров. Впервые Neakivaizdinis Vilnius публикует список недавно оборудованных или отремонтированных площадок для отдыха и занятий спортом для детей старшего возраста. Теннис, волейбол, баскетбольные площадки, роллер-парки, уличные тренажеры – поводов провести время на свежем воздухе в Вильнюсе действительно достаточно.