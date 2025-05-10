В столичном районе Науяместис обновят ещё одно общественное пространство

По информации муниципалитета, на улице Наугардуко планируется построить уличные тренажеры, установить детскую игровую площадку и создать зоны отдыха. Также планируется обширное озеленение территории, строительство новых малых архитектурных форм, а также обустройство поблизости парковки.
Есть надежда, что адаптация общественного пространства к нуждам жителей решит такие проблемы, как хаотичная парковка автомобилей, неухоженные зеленые зоны, нехватка мест для активного отдыха, а также отсутствие инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов.
„Мы дадим новую жизнь еще одному общественному пространству в столице — после получения разрешения на строительство работы на территории начнутся в ближайшее время. Мы создадим комфортное, эстетичное и функциональное пространство для жителей Науяместиса“, — цитируется в пресс-релизе мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса.
По словам мэра города, работы на улице Наугардуко должны начаться в ближайшее время.
Весной в Науяместисе, на улицах Мортос и Швидригайлос, муниципалитет также начал работы по оборудованию сквера Св. Флорионаса. Это будет первое общественное пространство в Вильнюсе, посвященное тематике пожарных служб.
По информации муниципалитета, на обновленной территории будут проводиться информационно-просветительские мероприятия, а посетители смогут узнать о работе пожарных.