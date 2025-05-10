В столичном районе Науяместис обновят ещё одно общественное пространство

По информации муниципалитета, на улице Наугардуко планируется построить уличные тренажеры, установить детскую игровую площадку и создать зоны отдыха. Также планируется обширное озеленение территории, строительство новых малых архитектурных форм, а также обустройство поблизости парковки.

Есть надежда, что адаптация общественного пространства к нуждам жителей решит такие проблемы, как хаотичная парковка автомобилей, неухоженные зеленые зоны, нехватка мест для активного отдыха, а также отсутствие инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов.