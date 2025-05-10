2025.05.10 16:31

В столичном районе Науяместис обновят ещё одно общественное пространство

 
Elta
ru.DELFI.lt
Keliaujantys nameliai Naugarduko gatvėje
Keliaujantys nameliai Naugarduko gatvėje
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Самоуправление города Вильнюс выдало разрешение на строительство с целью реконструкции общественного пространства в Науяместисе — планируется реновация территории площадью 1,1 га в южной части улицы Наугардуко.

По информации муниципалитета, на улице Наугардуко планируется построить уличные тренажеры, установить детскую игровую площадку и создать зоны отдыха. Также планируется обширное озеленение территории, строительство новых малых архитектурных форм, а также обустройство поблизости парковки.

Есть надежда, что адаптация общественного пространства к нуждам жителей решит такие проблемы, как хаотичная парковка автомобилей, неухоженные зеленые зоны, нехватка мест для активного отдыха, а также отсутствие инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов.

„Мы дадим новую жизнь еще одному общественному пространству в столице — после получения разрешения на строительство работы на территории начнутся в ближайшее время. Мы создадим комфортное, эстетичное и функциональное пространство для жителей Науяместиса“, — цитируется в пресс-релизе мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса.

По словам мэра города, работы на улице Наугардуко должны начаться в ближайшее время.

Весной в Науяместисе, на улицах Мортос и Швидригайлос, муниципалитет также начал работы по оборудованию сквера Св. Флорионаса. Это будет первое общественное пространство в Вильнюсе, посвященное тематике пожарных служб.

По информации муниципалитета, на обновленной территории будут проводиться информационно-просветительские мероприятия, а посетители смогут узнать о работе пожарных.

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