В столичном Нагорном парке в рамках Праздника песни состоится Вечер ансамблей

Более 4 тыс. участников хора, оркестра народных инструментов и ансамбля народного танца исполнят театрализованную программу Вечера ансамблей. По словам организаторов, в программу войдут не только известные произведения, но и композиции, специально созданные для этого концерта.
Указывается, что в программе встретятся четыре божественные стихии – Огонь, Воздух, Вода и Земля, благодаря которым вырастет древо жизни нации.
Прямая трансляция Вечера ансамблей из Нагорного парка – в кафе Vasaros terasa, расположенном на ул. Вильняус, с 22:00. Кроме того, после окончания концерта в Старом городе организуется афтерпати.
По словам организаторов, в столичных развлекательных заведениях на улице Вильняус будет звучать литовская музыка и будут предлагаться безалкогольные напитки, специально созданные для Праздника песни. Также со среды возле музея дворца Радзивиллов будет установлена фотостена в честь 100-летия Праздника песни.
Среда – День театра в рамках Праздника песни
В среду в Старом городе Вильнюса пройдет День театра „По лестнице бытия“.
В Дне театра примут участие более тысячи любителей театра взрослых, детей и молодежи, а также любителей кукольного театра. В программе музыкальные спектакли, уличные выступления, игры, шутки.
По словам организаторов, зрелищное театральное действо в среду состоится на столичной улице Пилес, где на мероприятия Дня театра во Дворце правителей будут зазывать коллективы со всей Литвы. Здесь, в выставочных залах Дворца правителей, в этот день пройдут театрализованные экскурсии.
Также в среду вечером во дворе Дворца правителей День театра увенчается совместным выступлением театров „По лестнице бытия“. На его сцене встретятся все участники этого дня, будут представлены самые яркие произведения литовских драматургов.
Юбилейный Праздник песни „Чтобы роща зеленела“ проходит с 29 июня по 6 июля этого года. Его первое мероприятие состоялось в Каунасе, в Долине песен, а завершится концертный цикл недели концертом Дня песни в парке Вингис в Вильнюсе.
Организаторы напоминают, что на 10 из 14 мероприятий Праздника песни можно попасть бесплатно, в том числе на стоячие места Дня песни в вильнюсском парке Вингис. Всего в мероприятиях праздника принимают участие 35 тыс. участников и 1,5 тыс. коллективов.